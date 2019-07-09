Певица рассказала, как справилась с горем, которое обрушилось на нее из-за смерти мужа. Марина Хлебникова призналась, что ей есть ради кого просыпаться.

Певица рассказала, как справилась с горем, котороеобрушилось на нее из-за смерти мужа. Марина Хлебникова призналась, что ей есть ради кого просыпаться.В сложной ситуации артистка всегда вспоминает слова мамы.Родительница объясняла Марине Хлебниковой, что жизнь непредсказуема, и можетслучиться всякое."Но, если ты здесь исейчас можешь кому-то помочь словом или делом – бери и помогай, не раздумывая. Горе – это не слом, а стимул идти дальше. Ну а вес наберетсяпотихоньку", – отмечает артистка.Хлебникова добавила, что сейчас ей есть ради кого жить. Ее окружаютродные и друзья, она вновь работает."В компьютере появилась папка "Возрождение", там мои новыепесни. Уже есть команда, бренд – "музыканты-звезды". Музыка та, которая – я этоточно знаю – сегодня нужна людям", – поделилась певица.У Марины Хлебниковой много идей и планов. Звезда уверила,что живет насыщенной жизнью."Звонки, встречи, съемки, концерты... Жизнь моя кипит.Выпущу книгу своих стихов и даже триллер наконец допишу – давно собираюсь, даруки не доходят. А дальше видно будет. Болезнь моя никуда не делась, и я незнаю, сколько мне еще осталось. Да неважно сколько, важно – как", – отметилаМарина Хлебникова в интервью журналу .Напомним, не так давно Сеть всколыхнула новость обалкоголизме Марины Хлебниковой. Певец Шура призывал спасать артистку, которая,по его словам, скоро сведет себя в могилу. Певица заявление коллеги по цехукомментировать не стала. Вместо этого звезда появилось в шоу Андрея Малахова,где шокировала всех своей нездоровой худобой, граничащей с анорексией.Отметим, что пережила трагедию. Ее бывший муж Антон Логинов покончил с собой в московской квартире. Тело мужчины нашла певица. Из-за пережитого горя артистка попала в больницу с нервным срывом. даже не смогла приехать на похороны.