Певица рассказала, как справилась с горем, которое
обрушилось на нее из-за смерти мужа. Марина Хлебникова призналась, что ей есть ради кого просыпаться.
Певица рассказала, как справилась с горем, которое
обрушилось на нее из-за смерти мужа. Марина Хлебникова призналась, что ей есть ради кого просыпаться.
В сложной ситуации артистка всегда вспоминает слова мамы.
Родительница объясняла Марине Хлебниковой, что жизнь непредсказуема, и может
случиться всякое.
"Но, если ты здесь и
сейчас можешь кому-то помочь словом или делом – бери и помогай, не раздумывая. Горе – это не слом, а стимул идти дальше. Ну а вес наберется
потихоньку", – отмечает артистка.
Хлебникова добавила, что сейчас ей есть ради кого жить. Ее окружают
родные и друзья, она вновь работает.
"В компьютере появилась папка "Возрождение", там мои новые
песни. Уже есть команда, бренд – "музыканты-звезды". Музыка та, которая – я это
точно знаю – сегодня нужна людям", – поделилась певица.
У Марины Хлебниковой много идей и планов. Звезда уверила,
что живет насыщенной жизнью.
"Звонки, встречи, съемки, концерты... Жизнь моя кипит.
Выпущу книгу своих стихов и даже триллер наконец допишу – давно собираюсь, да
руки не доходят. А дальше видно будет. Болезнь моя никуда не делась, и я не
знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно сколько, важно – как", – отметила
Марина Хлебникова в интервью журналу .
Напомним, не так давно Сеть всколыхнула новость об
алкоголизме Марины Хлебниковой. Певец Шура призывал спасать артистку, которая,
по его словам, скоро сведет себя в могилу. Певица заявление коллеги по цеху
комментировать не стала. Вместо этого звезда появилось в шоу Андрея Малахова,
где шокировала всех своей нездоровой худобой, граничащей с анорексией.
Отметим, что пережила трагедию. Ее бывший муж Антон Логинов покончил с собой в московской квартире. Тело мужчины нашла певица. Из-за пережитого горя артистка попала в больницу с нервным срывом. даже не смогла приехать на похороны.