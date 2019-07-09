Никита Джигурда дал интервью в прямом эфире проекта Русской Фильм Группы Говори – Говорю. Артист рассказал, как стал
жертвой известного шоумена Андрея Малахова.
Никита Джигурда дал интервью в прямом эфире проекта "Говори – Говорю". Артист рассказал, как стал
жертвой известного шоумена Андрея Малахова.
Актер объяснил, почему в последнее время он так редко
появляется на телевизионных экранах. Оказывается Никита Джигурда уже два
года не участвует в каких-либо ток-шоу.
По словам Никиты, ранее он сильно обжегся, появившись в
ряде популярных программ. Тогда его заманили на шоу, вбросив в СМИ фейковую
новость.
"И без меня два шоу сделали по Первому каналу и другим: "Джигурда
изнасиловал", "Джигурда убил", "Джигурду посадят" и так далее", – вспоминает
знаменитость.
После, по словам Джигурды, его дом осаждали жадные до сенсации
редакторы и продюсеры ток-шоу, артисту предлагали 10 тысяч долларов за появление
в эфире. "Потому что глупо получается, потому что мочат Джигурду, а самого
Джигурды нет", – так объясняет назойливость и щедрость телевизионщиков артист.
В итоге знаменитость была вынуждена появиться в эфире, тогда
он думал, что сможет обелить себя, придя в студию. Деньги у редакторов Никита Джигурда брать
отказался.
"Прихожу, говорю. Где спокойно говорю – все под нож, а, когда
уже идет беспредел, задают вопросы и мне говорит Малахов, что ни один из ВИПов
не пришел меня поддержать", – вспоминает съемки актер.
Уже после записи программ артист понял, что попал в капкан.
Выяснилось, что Андрей Малахов подставил Никиту Джигурду. С
подачи шоумена в студии артиста постоянно провоцировали, выставляли в
неприглядном свете, более того, среди экспертов не было человека, который был бы
лоялен к Никите. Гостей, которые хотели выступить в защиту знаменитости, на
съемки не позвали. Артист полагает, что кто-то заказал его "уничтожение" в СМИ.
"Приглашают специально в студию всех тех, кто против. Заказ был", – добавил .
Артист рассказал также, что сегодня находится в черном
списке практически у всех российских режиссеров и продюсеров, поэтому снимается
меньше, чем раньше. Между тем недавно озвучил главного злодея в сто процентном болливудском
трэше – фильме "Робот 2.0", который стартует в прокате с 25 июля.