Никита Джигурда дал интервью в прямом эфире проекта Русской Фильм Группы Говори – Говорю. Артист рассказал, как стал жертвой известного шоумена Андрея Малахова.

Никита Джигурда дал интервью в прямом эфире проекта "Говори – Говорю". Артист рассказал, как сталжертвой известного шоумена Андрея Малахова.Актер объяснил, почему в последнее время он так редкопоявляется на телевизионных экранах. Оказывается Никита Джигурда уже двагода не участвует в каких-либо ток-шоу.По словам Никиты, ранее он сильно обжегся, появившись вряде популярных программ. Тогда его заманили на шоу, вбросив в СМИ фейковуюновость."И без меня два шоу сделали по Первому каналу и другим: "Джигурдаизнасиловал", "Джигурда убил", "Джигурду посадят" и так далее", – вспоминаетзнаменитость.После, по словам Джигурды, его дом осаждали жадные до сенсацииредакторы и продюсеры ток-шоу, артисту предлагали 10 тысяч долларов за появлениев эфире. "Потому что глупо получается, потому что мочат Джигурду, а самогоДжигурды нет", – так объясняет назойливость и щедрость телевизионщиков артист.В итоге знаменитость была вынуждена появиться в эфире, тогдаон думал, что сможет обелить себя, придя в студию. Деньги у редакторов Никита Джигурда братьотказался."Прихожу, говорю. Где спокойно говорю – все под нож, а, когдауже идет беспредел, задают вопросы и мне говорит Малахов, что ни один из ВИПовне пришел меня поддержать", – вспоминает съемки актер.Уже после записи программ артист понял, что попал в капкан.Выяснилось, что Андрей Малахов подставил Никиту Джигурду. Сподачи шоумена в студии артиста постоянно провоцировали, выставляли внеприглядном свете, более того, среди экспертов не было человека, который был былоялен к Никите. Гостей, которые хотели выступить в защиту знаменитости, насъемки не позвали. Артист полагает, что кто-то заказал его "уничтожение" в СМИ."Приглашают специально в студию всех тех, кто против. Заказ был", – добавил .Артист рассказал также, что сегодня находится в черномсписке практически у всех российских режиссеров и продюсеров, поэтому снимаетсяменьше, чем раньше. Между тем недавно озвучил главного злодея в сто процентном болливудскомтрэше – фильме "Робот 2.0", который стартует в прокате с 25 июля.