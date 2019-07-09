В Амстердаме в Национальном художественном музее началась масштабная реставрация картины Рембрандта Ночной дозор. Впервые в истории за всеми работами можно будет наблюдать онлайн или в самом музее. 12 реставраторов 10 месяцев будут восстанавливать полотно в специальной стеклянной камере.

В Амстердаме в Национальном художественном музее началась масштабная реставрация картины Рембрандта "Ночной дозор". Впервые в истории за всеми работами можно будет наблюдать онлайн или в самом музее. 12 реставраторов 10 месяцев будут восстанавливать полотно в специальной стеклянной камере.Произведение, написанное мастером в 1642-м году, считается одним из главных мировых шедевров живописи. Её реставрация станет одной из самых масштабных в истории, отмечает телеканал "Россия 24".Искусствоведы даже сравнивают это с военной операцией и называют "Операция Ночной дозор". Последний раз картину реставрировали в 1975-м году, когда посетитель музея несколько раз ударил в картину ножом. За последние 150 лет "Ночной дозор" двигали лишь несколько раз, в том числе — в бункер во время Второй мировой войны.