Волна здоровья в очередной раз соберет специалистов ведущих медицинских центров страны для оказания помощи больным детям и расскажет о формировании в молодежной среде приоритетов здорового образа жизни. В этом году акция пройдет на Волге и Оке.

"Волна здоровья" в очередной раз соберет специалистов ведущих медицинских центров страны для оказания помощи больным детям и расскажет о формировании в молодежной среде приоритетов здорового образа жизни. В этом году акция пройдет на Волге и Оке.С 2 по 11 сентября 2019 года состоится теплоходный тур по городам ЦФО России с участием врачей ведущих медицинских центров, которые проконсультируют детей, состоящих на медицинском учете в региональных органах здравоохранения. В ходе акции теплоход "Василий Чапаев" пройдет по маршруту: Москва-Дубна-Рыбинск-Плес-Кинешма-Нижний Новгород-Муром-Рязань-Коломна-Москва.В Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Минздрава России состоялся Оргкомитет Всероссийской оздоровительной акции "Волна здоровья". Организатором социально-значимого проекта выступает Благотворительный фонд Лиги здоровья нации с использованием гранта Президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Врачами будет оказана адресная медпомощь детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, а также популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта."У акции действительно хорошая, более чем 10-летняя история и очень достойные результаты. Она не только помогает детям, она объединяет коллективы лучших медицинских центров страны и специалистов на местах общим делом и общим стремлением – сделать эту помощь доступной и максимально эффективной", — рассказал президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия, предложивший сосредоточиться на этот раз на Центральной России."Наш институт уже не первый год принимает участие в этой акции, в этом году готов принять участие также. Мы своих сотрудников командируем с педиатрической направленностью, учитывая адресную помощь детям. Но, тем не менее, у нас специальность такова, что они могут оказать при необходимости помощь и взрослым. От нас едут: специалист оториноларинголог и специалист по слухопротезированию, слуховой реабилитации, кохлеарной имплантации и так далее", — поясняет замдиректора по медицинской части ФГБУ "НКЦ оториноларингологии ФМБА России" Александр Буркин."Мы очень рады, что есть такая возможность посмотреть детей в регионах", — отмечает замгендиректора по научно-клинической работе ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза имени академика С.Н. Федорова" Минздрава России Александр Дога.Создать максимально комфортные условия и докторам и, главное, пациентам, которые придут на эту акцию, обещает замначальника Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №4 Министерства здравоохранения Московской области из Коломны Людмила Каркина.Дубна встречает "Волну здоровья" не первый год."Дубна маленький город — 75 тысяч жителей у нас, но рядом есть Талдомский район, Дмитровский район, и в прошлый раз дети из этих районов тоже приезжали и получали на теплоходе помощь. И, конечно, "Волна здоровья" традиционно становится большим праздником здоровья в городе", — рассказала заведующая оргметодотделом ГАУЗ МО "Дубненская городская больница" Наталья Осипова.В Ярославской области на прием столичных врачей уже подбирают маленьких пациентов, добавляют зампред правительства области Игорь Селезнев и.о. начальника отдела организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения и фармации Ярославкой области Любовь Лебедева.Рады и готовы к "Волне здоровья" и другие регионы."Мы никому не отказываем, как вы знаете, но важно, чтобы попали дети, которые реально нуждаются вот в этой высококвалифицированной консультации, чтобы эти дети потом элементарно попали в федеральные центры", — заверил Лео Бокерия.В каждом городе в заранее подготовленных списках значатся сотни детей, которых местные органы здравоохранения заранее отбирают для консультаций со столичными специалистами. Кроме того, по традиции врачи-педиатры Детского медицинского центра Управления делами Президента РФ проведут семинары "Мамина школа – сохраним грудное вскармливание" для молодых родителей и ответят на насущные вопросы по уходу и грудному вскармливанию младенцев. Любой желающий на "Волне здоровья" сможет узнать о первой немедицинской помощи и обучиться элементам ее оказания (сердечно-легочная реанимация, инородное тело в дыхательных путях). Обучение проведут специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России.Помимо оказания адресной медицинской помощи детям, важной составляющей "Волны здоровья" по традиции являются информационно-пропагандистские мероприятия для молодежи. В этом году внимание будет уделено вопросам формирования в молодежной среде приоритетов здорового образа жизни. В большинстве городов в этом году пройдут фестиваль здорового образа жизни "Сохрани свое здоровье" и акция "10 тысяч шагов к жизни". Именно столько – чуть больше 7 километров в день должен проходить каждый человек.