Телеведущий,
обратившийся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, взял на себя большую
ответственность. Андрей Малахов получил отклик от эксперта Совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.
Телеведущий,
обратившийся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, взял на себя большую
ответственность. Андрей Малахов получил отклик от эксперта Совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.
Эксперт через "Дни.ру" обратился к Андрею Малахову. "Эту
передачу в любом случае будут смотреть миллионы украинцев, можете не
сомневаться", – добавил Вадим Манукян.
"На вас лежит очень ответственная миссия. Я не знаю,
кого ваши редактора пригласят для участия в студии или с кем будут связываться,
но марку этого мероприятия нужно держать на самом высоком уровне", – хлестко обозначил
задачу Андрея Малахова эксперт. По его словам, радикально настроенные элементы действительно
запугали украинские телеканалы, но они не устрашили украинских граждан.
"Телемост ведь можно провести по скайпу с различными
представителями украинского общества и культурной интеллигенции", – предложил
Вадим Манукян. Он выразил уверенность, что многие украинцы согласятся выйти на
связь по этому телемосту, о котором в своем видеообращении говорит Андрей
Малахов.
"Со своей стороны я бы хотел вам предложить вывести в
прямой эфир заслуженного деятеля искусств Украины, руководителя киевского
театра "Браво" Любовь Титаренко. Именно она все эти пять лет не боится открыто
говорить в эфире украинских телеканалов правду о том, что происходит в Киеве и
в целом на Украине. Эта бесстрашная женщина вызывает у меня восхищение", -
поделился эксперт. Он добавил, что Титаренко с уважением относится к нашей
стране и оппонирует с этой точкой зрения в эфирах с радикалами.
"Ну и очень бы не хотелось, чтобы в нашей студии
сидели "зробитчане", которые кочуют с шоу на шоу на российских телеканалах. Их
лица на этой серьезной передаче будут явно лишними", – заключил Вадим Манукян
свое обращение к
Напомним, ранее телеведущий записал ролик, в котором
попросил Владимира Зеленского повлиять на ситуацию с отменой долгожданного телемоста между журналистами
канала "Россия 1" в Москве и компании NewsOne в Киеве. Мероприятие
должно было состояться 12 июля.
обратился
к президенту Незалежной потому, что украинским ведущим стали поступать угрозы
от агрессивно настроенных граждан. 8 июля NewsOne заявил, что отменяет
мероприятие из-за угрозы физической расправы в отношении украинских журналистов
и их близких. Генеральная прокуратура Украины возбудила против телеканала дело
о государственной измене.