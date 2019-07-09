Телеведущий, обратившийся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, взял на себя большую ответственность. Андрей Малахов получил отклик от эксперта Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.

Телеведущий,обратившийся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, взял на себя большуюответственность. Андрей Малахов получил отклик от эксперта Совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.Эксперт через "Дни.ру" обратился к Андрею Малахову. "Этупередачу в любом случае будут смотреть миллионы украинцев, можете несомневаться", – добавил Вадим Манукян."На вас лежит очень ответственная миссия. Я не знаю,кого ваши редактора пригласят для участия в студии или с кем будут связываться,но марку этого мероприятия нужно держать на самом высоком уровне", – хлестко обозначилзадачу Андрея Малахова эксперт. По его словам, радикально настроенные элементы действительнозапугали украинские телеканалы, но они не устрашили украинских граждан."Телемост ведь можно провести по скайпу с различнымипредставителями украинского общества и культурной интеллигенции", – предложилВадим Манукян. Он выразил уверенность, что многие украинцы согласятся выйти насвязь по этому телемосту, о котором в своем видеообращении говорит АндрейМалахов."Со своей стороны я бы хотел вам предложить вывести впрямой эфир заслуженного деятеля искусств Украины, руководителя киевскоготеатра "Браво" Любовь Титаренко. Именно она все эти пять лет не боится открытоговорить в эфире украинских телеканалов правду о том, что происходит в Киеве ив целом на Украине. Эта бесстрашная женщина вызывает у меня восхищение", -поделился эксперт. Он добавил, что Титаренко с уважением относится к нашейстране и оппонирует с этой точкой зрения в эфирах с радикалами."Ну и очень бы не хотелось, чтобы в нашей студиисидели "зробитчане", которые кочуют с шоу на шоу на российских телеканалах. Ихлица на этой серьезной передаче будут явно лишними", – заключил Вадим Манукянсвое обращение кНапомним, ранее телеведущий записал ролик, в которомпопросил Владимира Зеленского повлиять на ситуацию с отменой долгожданного телемоста между журналистамиканала "Россия 1" в Москве и компании NewsOne в Киеве. Мероприятиедолжно было состояться 12 июля.обратилсяк президенту Незалежной потому, что украинским ведущим стали поступать угрозыот агрессивно настроенных граждан. 8 июля NewsOne заявил, что отменяетмероприятие из-за угрозы физической расправы в отношении украинских журналистови их близких. Генеральная прокуратура Украины возбудила против телеканала делоо государственной измене.