Дома у артиста царит семейная идиллия. Игорь Николаев
поделился трогательным фото.
Дома у артиста царит семейная идиллия. Игорь Николаев
поделился трогательным фото.
В личном Instagram певец опубликовал нежный снимок. В кадре
Игорь Николаев, сидя за роялем, держит на коленях дочь Веронику.
"Момент, когда только-только проснулись, и день обещает быть
солнечным!)☀️Всем прекрасного дня и хороших новостей!) (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написал артист
под фото.
Интернет-обыватели в комментариях отметили, что трехлетняя
Вероника очень похожа на отца. Возможно, малышка унаследовала музыкальный и
литературный талант родителя.
"Никуся одно лицо с папой,🧔👧", "Какие вы классные👍 Вероничка такая милая сладкая девочка💋💋💋", "Вероничка,
как утренний лучик солнца, такая светлая! Добра и любви вашей семье!", "Какие
шикарные! Вероничка! Продолжение папы. Будущая певица!❤️❤️❤️", – отреагировали поклонники Игоря
Николаева.
Напомним, дочь Веронику родила третья
супруга – певица Юлия Проскурякова. Девочка появилась на свет 8 октября 2015 года – через
пять лет после того, как Игорь и Юлия поженились. Артист ранее признавался, что
рождение наследницы сделало его по-настоящему счастливым. Звезда души не чает в
крохе, поэтому часто рассказывает о ее успехах в соцсетях. Недавно, например,
гордый отец , сообщил, что Вероника впервые досидела до конца мультфильма в кинотеатре.