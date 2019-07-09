Дома у артиста царит семейная идиллия. Игорь Николаев поделился трогательным фото.

Дома у артиста царит семейная идиллия. Игорь Николаевподелился трогательным фото.В личном Instagram певец опубликовал нежный снимок. В кадреИгорь Николаев, сидя за роялем, держит на коленях дочь Веронику."Момент, когда только-только проснулись, и день обещает бытьсолнечным!)☀️Всем прекрасного дня и хороших новостей!) (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написал артистпод фото.Интернет-обыватели в комментариях отметили, что трехлетняяВероника очень похожа на отца. Возможно, малышка унаследовала музыкальный илитературный талант родителя."Никуся одно лицо с папой,🧔👧", "Какие вы классные👍 Вероничка такая милая сладкая девочка💋💋💋", "Вероничка,как утренний лучик солнца, такая светлая! Добра и любви вашей семье!", "Какиешикарные! Вероничка! Продолжение папы. Будущая певица!❤️❤️❤️", – отреагировали поклонники ИгоряНиколаева.Напомним, дочь Веронику родила третьясупруга – певица Юлия Проскурякова. Девочка появилась на свет 8 октября 2015 года – черезпять лет после того, как Игорь и Юлия поженились. Артист ранее признавался, чторождение наследницы сделало его по-настоящему счастливым. Звезда души не чает вкрохе, поэтому часто рассказывает о ее успехах в соцсетях. Недавно, например,гордый отец , сообщил, что Вероника впервые досидела до конца мультфильма в кинотеатре.