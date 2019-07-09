В связи с проведением мероприятия вводятся ограничения в движении автотранспорта...

13 июля 2019 года на территории Центрального административного округа г. Москвы состоится спортивное мероприятие «Ночной забег».В связи с проведением мероприятия вводятся ограничения в движении автотранспорта с 21 часов 30 минут до 00 часов 15 минут 14 июля 2019 года по следующим улицам:-ул.Лужники- Аллея славы- Лужнецкая набережная-Фрунзенская набережнаяГосударственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81