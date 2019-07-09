Крупный пожар на военном полигоне в Рыбновском районе Рязанской области потушен. Огонь больше не угрожает населенным пунктам Сельцы, Шехмино, а также учебному центру Рязанского училища ВДВ. Поэтому режим чрезвычайной ситуации, введенный еще 20 июня, отменен.

Крупный пожар на военном полигоне в Рыбновском районе Рязанской области потушен. Огонь больше не угрожает населенным пунктам Сельцы, Шехмино, а также учебному центру Рязанского училища ВДВ. Поэтому режим чрезвычайной ситуации, введенный еще 20 июня, отменен, сообщает агентство ТАСС.Напомним, 19 июня после тренировочных стрельб на полигоне вспыхнула сначала трава, а потом и лес. Пламя охватило около 800 гектаров. До боеприпасов или горюче-смазочных материалов огонь не добрался. Сейчас пожарные не отмечают крупных очагов пожара.