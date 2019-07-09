Злоумышленница незаметно подошла к заявительнице сзади и совершила хищение кошелька из сумки...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали девушку, подозреваемую в покушении на хищение кошелька», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило заявление от 58-летней жительницы Подмосковья. Женщина рассказала, что она находилась в одном из торговых центров на Смоленской площади, когда неизвестные похитили из её сумки дорогостоящий кошелек с находящимися в нем денежными средствами и банковскими картами.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на месте происшествия задержали подозреваемую – 21-летнюю жительницу Московской области. Установлено, что злоумышленница незаметно подошла к заявительнице сзади и совершила хищение кошелька из сумки. Однако довести до конца свой противоправный умысел она не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как была задержана сотрудниками полиции. Похищенный кошелек изъят.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60