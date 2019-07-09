Артистка попала в неприятную ситуацию. Виктория Дайнеко стала жертвой агрессивного прохожего.

Артистка попала в неприятную ситуацию. Виктория Дайнекостала жертвой агрессивного прохожего.В Stories своего Instagram звезда пожаловалась на неадекватного незнакомца. Виктория Дайнеко,сидя за рулем своего авто, пыталась освободить дорогу прохожему и, судя по всему,замешкалась. Пешеход оказался не из терпеливых: он взбесился и оставил вмятину нароскошной машине знаменитости."**** который не мог обойти мою машину, которую я пыталасьубрать с его пути, решил оставить на ней вмятину. Только вмятину можновыправить, а **** он, видимо, на всю жизнь останется", – написала расстроеннаяартистка, прикрепив фото пострадавшего авто.Напомним, год назад купила авто своей мечты– красный Mercedes-Benz класса А. Артистка призналась, что спервого взгляда влюбилась в машину и забрала ее из салона без тест-драйва.Но уже через два месяца после покупкитранспортного средства звезду ожидали неприятности. С автомобиля укралиэмблему и датчики активного торможения. Более того, жертвой ограбления сталтакже отец знаменитости, Петр Николаевич, машину которого тоже навестили воры."Ребят, подсказка, если вы на машину любой другой маркипоставите значок мерса, она им все равно не станет. Если вы тормозить неумеете, датчик не спасет", – обращалась тогда кзлоумышленникам.