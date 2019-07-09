09.07.2019

2019-07-09 19:10:22

Первое издание Евгения Онегина продали за бешеные деньги

Первое издание романа в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин" было продано на лондонском аукционе за 467,2 тысячи британских фунтов (37 миллионов рублей). Изначально стоимость книги оценивалась в 120 тысяч фунтов (9,5 миллионов рублей).



На торги аукционного дома Christie’s были выставлены более 120 редких печатных изданий. Коллекционеры также боролись за право приобрести первое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя. Книга ушла с молотка за 175 тысяч фунтов (13,8 миллионов рублей), передает телеканал "".