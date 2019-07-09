Екатерина Андреева даже на отдыхе морит себя голодом. Телеведущая
рассказала подписчикам о новой диете, которой она теперь придерживается.
Екатерина Андреева даже на отдыхе морит себя голодом. Телеведущая
рассказала подписчикам о новой диете, которой она теперь придерживается.
Телеведущая Екатерина Андреева голодает по 16 часов в день. Звезда
поделилась рецептом здоровья в Instagram. По словам Андреевой, в Москве она ест
вечером в 19 часов – а следующий прием пищи у нее только на следующее утро, в
11 часов.
"Все начинаем так любить себя, что на 16 часов забываем
что такое еда. А? Что? Еда? Не слышали про такое!", – делится опытом ведущая.
подчеркнула, что завтрак должен быть вкусным и полезным. Она показала, чем сама
собиралась завтракать в отеле в Греции, где звезда сейчас отдыхает. Телеведущая
показала накрытый стол и прокомментировала меню: яйца пашот, сваренная на
молоке без лактозы каша, черешня, сыры, авокадо, лосось, омлет из белков и
мятный чай.
Подписчики, как выяснилось, тоже в основном сторонники
здорового питания и диет. Большинство согласились с рекомендациями – а некоторые сообщили, что придерживаются такой же системы. Нашлись
среди фолловеров и знатоки, которые заявили, что все новое – хорошо забытое
старое. Оказывается, периодическое голодание известно с давних времен.