Екатерина Андреева даже на отдыхе морит себя голодом. Телеведущая рассказала подписчикам о новой диете, которой она теперь придерживается.

Екатерина Андреева даже на отдыхе морит себя голодом. Телеведущаярассказала подписчикам о новой диете, которой она теперь придерживается.Телеведущая Екатерина Андреева голодает по 16 часов в день. Звездаподелилась рецептом здоровья в Instagram. По словам Андреевой, в Москве она ествечером в 19 часов – а следующий прием пищи у нее только на следующее утро, в11 часов."Все начинаем так любить себя, что на 16 часов забываемчто такое еда. А? Что? Еда? Не слышали про такое!", – делится опытом ведущая.подчеркнула, что завтрак должен быть вкусным и полезным. Она показала, чем самасобиралась завтракать в отеле в Греции, где звезда сейчас отдыхает. Телеведущаяпоказала накрытый стол и прокомментировала меню: яйца пашот, сваренная намолоке без лактозы каша, черешня, сыры, авокадо, лосось, омлет из белков имятный чай.Подписчики, как выяснилось, тоже в основном сторонникиздорового питания и диет. Большинство согласились с рекомендациями – а некоторые сообщили, что придерживаются такой же системы. Нашлисьсреди фолловеров и знатоки, которые заявили, что все новое – хорошо забытоестарое. Оказывается, периодическое голодание известно с давних времен.