09.07.2019

2019-07-09 09:45:32

Под Новгородом ветерана ВОВ ограбили и забили до смерти

В Новгородской области полиция задержала подозреваемых в избиении женщины-ветерана Великой Отечественной войны. На 91-летнюю женщину напали в ее собственном доме.



Известно, что правоохранителей вызвал сын пострадавшей, который нашел ее в бессознательном состоянии. Через несколько дней женщина скончалась от многочисленных травм. Сообщается, что двое подозреваемых проникли в дом погибшей под предлогом попить воды. Позже они жестоко избили ветерана, после чего украли 100 тысяч рублей. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, пишет телеканал "".