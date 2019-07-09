Посетитель, угрожая предметом, похожим на газовый баллончик, похитил денежные средства фирмы и скрылся...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения.В дежурную часть отдела полиции с заявлением о разбойном нападении обратилась сотрудник микрофинансовой организации. По словам потерпевшей, в офис организации на улице Красного Маяка вошел неизвестный. После непродолжительной беседы с сотрудником компании посетитель, угрожая предметом, похожим на газовый баллончик, похитил денежные средства фирмы и скрылся. Материальный ущерб составил около 10 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий в Востряковском проезде был задержан подозреваемый. Им оказался 28-летний житель Подмосковья. Похищенное изъято.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Центральное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22