Бывший президент Украины Петр Порошенко после горячего приема в городе Хмельницкий пригрозил недоброжелателям физической расправой. Политика встретили криками Позор!.

Бывший президент Украины Петр Порошенко после "горячего" приема в городе Хмельницкий пригрозил недоброжелателям физической расправой. Политика встретили криками "Позор!".В ходе предвыборной кампании в Верховную раду лидер партии "Европейская солидарность", бывший президент Украины Петр Порошенко приехал в город Хмельницкий. Местные жители встретили политика криками "Ганьба!", то есть "Позор!" по-украински, а также советам как можно скорее покинуть это место."В следующий раз по морде получит", – во время встречи пригрозил Петр Порошенко тому, кто решится открыто выразить свое к нему отношение. "Потому что добро должно быть с кулаками", – цитирует РИА Новости бывшего президента.Отметим, политику не впервой выступать в качестве такого "добра с кулаками" на встречах с избирателями. В частности, однажды он выбил телефон из рук украинца, с головы женщины сорвал шапку, а мужчину ущипнул за нос.Тогда многие сочли, что ведет себя неадекватно из-за того, что "для храбрости" употребляет перед выходом в люди алкоголь. В окружении политика информацию о пагубном пристрастии политика отрицают, а странности в его поступках объясняют сильным уровнем стресса.После позорного поражения во втором туре выборов президента Украины этот стресс, судя по всему, только увеличился. Так, бывший украинский лидер стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел, от него отвернулись многие бывшие соратники, а народ перестал скрывать своего негативного отношения. Тем не менее, надеется остаться во властных структурах страны, для чего повел свою партию "Европейская солидарность" на внеочередные выборы в Верховную раду.