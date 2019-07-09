Трудно вспомнить хотя бы один день, когда российские звезды не попадали в какие-либо скандалы. Текущий вторник также оказался насыщенным на сенсации. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 июля 2019 года.

Трудно вспомнить хотя бы один день, когда российские звезды не попадали в какие-либо скандалы. Текущий вторник также оказался насыщенным на сенсации. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 июля 2019 года.Певица Светлана Лобода, в отличие от многих коллег по отечественному шоу-бизнесу, редко дает интервью и почти ничего не рассказывает о личной жизни. Певица предпочитает лишний раз не распространяться о том, что происходит за светом софитов и работой за микрофоном.Поэтому каждая новая фотография артистки со старшей дочкой Евой рассматривается журналистами и фанатами на вес золота. А уж если Светлана покажет младшую наследницу Тильду, то вообще будет фурор.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 июля 2019 года, читайте в и специальных .