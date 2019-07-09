Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Северной Македонии. Он думал, что говорит с генсеком НАТО, но это была нарезка из фраз Столтенберга про активное сотрудничество со Скопье. Но Зоран Заев, по всей видимости, разговором остался доволен.

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Северной Македонии. Он думал, что говорит с генсеком НАТО, но это была нарезка из фраз Столтенберга про активное сотрудничество со Скопье. Но Зоран Заев, по всей видимости, разговором остался доволен.В другом телефонном разговоре — якобы от имени Петра Порошенко — обсуждали томос об автокефалии. Заев попросил помочь отстоять интересы неканонической Македонской православной церкви у константинопольского патриарха, чтобы получить его признание.