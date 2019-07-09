На восточное побережье США обрушились проливные дожди. В эпицентре разгула стихии оказался Вашингтон.

На восточноепобережье США обрушились проливные дожди. В эпицентре разгула стихии оказалсяВашингтон.В столице США затопилодесятки улиц, а на дорогах образовались огромные пробки. Чтобы спастись отразгула стихии, водители были вынуждены вплавь добираться до безопасных мест,передает "ТВ Центр".Вода попала и врезиденцию президента США . Затопило подвальные помещения иофисы Белого дома. Журналисты пресс-пула американского лидера выложили всоцсети подтверждающие это кадры. В метро на некоторых станциях с потолкаобрушились настоящие водопады. Приостановлено движение на юге Вашингтона. Во многих районах нет электричества.