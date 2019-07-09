На восточное
побережье США обрушились проливные дожди. В эпицентре разгула стихии оказался
Вашингтон.
На восточное
побережье США обрушились проливные дожди. В эпицентре разгула стихии оказался
Вашингтон.
В столице США затопило
десятки улиц, а на дорогах образовались огромные пробки. Чтобы спастись от
разгула стихии, водители были вынуждены вплавь добираться до безопасных мест,
передает "ТВ Центр".
Вода попала и в
резиденцию президента США . Затопило подвальные помещения и
офисы Белого дома. Журналисты пресс-пула американского лидера выложили в
соцсети подтверждающие это кадры. В метро на некоторых станциях с потолка
обрушились настоящие водопады. Приостановлено движение на юге Вашингтона. Во многих районах нет электричества.