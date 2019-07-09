Светлана Лобода предпочитает не афишировать подробности своей частной жизни. Но на сей раз популярная певица сделала исключение, на которое обратила внимание сама Алла Пугачева.

Светлана Лобода предпочитает не афишировать подробности своей частной жизни. Но на сей раз популярная певица сделала исключение, на которое обратила внимание сама Алла Пугачева.Светлана Лобода, в отличие от многих коллег по отечественному шоу-бизнесу, редко дает интервью и почти ничего не рассказывает о своей личной жизни. Певица предпочитает лишний раз не распространяться о том, что происходит за светом софитов и работой за микрофоном. Поэтому каждая новая фотография артистки со старшей дочкой Евой рассматривается журналистами и фанатами на вес золота. А уж если Светлана покажет младшую наследницу Тильду, то вообще будет фурор.Накануне, 8 июля, Лобода переполошила поклонников, когда на своей официальной страничке в социальной сети Instagram выложила снимок, на котором запечатлена сразу с двумя детьми. "С днем семьи, любви и верности", – коротко подписала кадр артистка.Отреагировала на фото Алла Пугачева. В комментариях Примадонна лаконично, но эмоционально написала: "Хороши-и-и!👍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)". Свои восторги высказали и прочие знаменитости. Так, шоумен Александр Ревва отпустил комплимент: "Красотульки", а певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк`Oza добавила: "Сладость". Светлана Бондарчук и Арман Давлетьяров ограничились восторженными смайликами.Отметим, что младшей дочери Светланы Лободы Тильде в мае исполнился год. Кто является отцом девочки, точно неизвестно. Сама певица не торопится оповещать об этом общественность. Более того, о беременности артистки стало известно лишь тогда, когда она уже не могла скрывать округлившийся живот. Малышка появилась на свет в одном из самых престижных медицинских центров Америки.