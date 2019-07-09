Президент России дал эксклюзивное интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. В частности, Владимир Путин рассказал, зачем 25 ноября 2018 года украинский лидер Петр Порошенко устроил провокацию в Керченском проливе, которая переросла в пограничный вооруженный конфликт.

Президент России дал эксклюзивное интервьюамериканскому режиссеру Оливеру Стоуну. В частности, Владимир Путин рассказал, зачем25 ноября 2018 года украинскийлидер Петр Порошенко устроил провокацию в Керченском проливе, которая переросла в пограничный вооруженный конфликт.Оливер Стоун снимает документальный фильм об Украине. Врамках подготовки знаменитый режиссер пообщался с Владимиром Путиным.Президент России рассказал о своем отношении кполитике официального Киева, о провокации в Керченском проливе и возможномбудущем Украины, сообщает Life. Отрывок беседы Владимира Путина и Оливера Стоуна опубликовал в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.Глава государства отметил, что экс-лидер Украины Петр Порошенко, видимо, всемиспособами пытался удержать власть. "Бывший президентПорошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал,что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал этупровокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения", – высказалсяоб инциденте в Керченском проливе.По словам российского лидера, у него основания полагать,что Порошенко хотел ввести особое положение по всей стране, или вовсе отложить выборы. "Хотелось во что бы то ни стало удержать власть", —заявил . Отметим, что фильм об Украине Оливер Стоун снимает с местнымдокументалистом Игорем Лопатенком. Называется лента "В борьбе за Украину". Фильм будет представлен широкой публике 19 июля нателеканале "Россия 1".