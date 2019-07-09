Президент России дал эксклюзивное интервью
американскому режиссеру Оливеру Стоуну. В частности, Владимир Путин рассказал, зачем
25 ноября 2018 года украинский
лидер Петр Порошенко устроил провокацию в Керченском проливе, которая переросла в пограничный вооруженный конфликт.
Президент России дал эксклюзивное интервью
американскому режиссеру Оливеру Стоуну. В частности, Владимир Путин рассказал, зачем
25 ноября 2018 года украинский
лидер Петр Порошенко устроил провокацию в Керченском проливе, которая переросла в пограничный вооруженный конфликт.
Оливер Стоун снимает документальный фильм об Украине. В
рамках подготовки знаменитый режиссер пообщался с Владимиром Путиным.
Президент России рассказал о своем отношении к
политике официального Киева, о провокации в Керченском проливе и возможном
будущем Украины, сообщает Life. Отрывок беседы Владимира Путина и Оливера Стоуна опубликовал в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.
Глава государства отметил, что экс-лидер Украины Петр Порошенко, видимо, всеми
способами пытался удержать власть. "Бывший президент
Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал,
что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту
провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения", – высказался
об инциденте в Керченском проливе.
По словам российского лидера, у него основания полагать,
что Порошенко хотел ввести особое положение по всей стране, или вовсе отложить выборы. "Хотелось во что бы то ни стало удержать власть", —
заявил . Отметим, что фильм об Украине Оливер Стоун снимает с местным
документалистом Игорем Лопатенком. Называется лента "В борьбе за Украину". Фильм будет представлен широкой публике 19 июля на
телеканале "Россия 1".