Президент России Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии. Об этом он сказал во время выступления на Глобальном саммите производства и индустриализации в Екатеринбурге во вторник, 9 июля.

Президент России Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии. Об этом он сказал во время выступления на Глобальном саммите производства и индустриализации в Екатеринбурге во вторник, 9 июля, пишет РИА Новости.Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу, — пояснил свою позицию российский лидер, отмечает Газета.ру. Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, чтобы стало осложнять наши (России и Грузии — Ред.) отношения, — подчеркнул Путин.9 июля Госдума приняла заявление, в котором рекомендовала правительству России рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии. В документе также говорится о постоянных антироссийских провокациях со стороны Грузии.Как отметили в российском парламенте, Грузии грозят серьезные ограничения на поставки продуктов из-за усиления русофобских настроений в стране. При этом от таких санкционных мер грузинская экономика может потерять более $1 млрд.По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, нижняя палата парламента не намерена отзывать рекомендации правительству о введении специальных экономических мер против Тбилиси. Подобные меры предложены, так как власти Грузии потворствуют антироссийским настроениям, подчеркнул он.Кабмин обязан подготовить необходимые меры, отметил парламентарий. Мы заведомо специально не пошли на то, чтобы указывать конкретные случаи, — цитирует Калашникова Федеральное агентство новостей.Предложение о санкциях в отношении Грузии в Госдуме России озвучили после того, как ведущий грузинского телеканала Рустави 2 Георгий Габуния в эфире грубо отозвался о российском президенте Владимире Путине. В думе сочли, что эта выходка журналиста окажет серьезное негативное влияние на отношения двух стран.