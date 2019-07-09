О недопустимости уголовного преследования в экономических спорах российские власти говорят уже давно. В руководстве страны неоднократно предостерегали от арестов бизнесменов, однако, как показывает практика, исключать этого нельзя. Один из ярких примеров – ситуация вокруг Тольяттиазота. Дело о хищениях на предприятии в Самарской области длится полтора года, за ходом резонансного процесса следят многие российские и зарубежные СМИ. Ситуацию усугубляет то, что некоторые фигуранты уголовного дела числятся в международном розыске.

О недопустимости уголовного преследования в экономических спорах российские власти говорят уже давно. В руководстве страны неоднократно предостерегали от арестов бизнесменов, однако, как показывает практика, исключать этого нельзя. Один из ярких примеров – ситуация вокруг "Тольяттиазота". Дело о хищениях на предприятии в Самарской области длится полтора года, за ходом резонансного процесса следят многие российские и зарубежные СМИ. Ситуацию усугубляет то, что некоторые фигуранты уголовного дела числятся в международном розыске.Сейчас в центре внимания прессы находится решениеКомсомольского района суда Тольятти. На прошлой неделе он признал виновнымбывшего главу ТОАЗа Владимира Махлая и приговорил бизнесмена к девяти годамлишения свободы в колонии общего режима. Другие руководители предприятия -Сергей Махлай и Евгений Королев – приговорены к девяти и восьми с половинойгодам заключения соответственно.Приговор бывшему руководству "Тольяттиазота" былоглашен в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере,совершенном группой лиц по предварительному сговору (статья 159 Уголовногокодекса, часть 4). Разбирательство было инициировано по заявлению миноритариязавода – ОХК "Уралхим", которой владеет Дмитрий Мазепин.Как гласят материалы дела, с 2008 по 2011 годы напредприятии была создана схема, по которой компания экспортировала аммиак икарбамид, но по заниженным ценам. Продукция поставлялась аффилированным смажоритарными акционерами компаниям, принадлежавшим давнему бизнес-партнеруМахлаев Феликсу Циви. В итоге предприятию был причинен ущерб на общую суммуболее 85 миллиардов рублей.А в мае 2019 году было возбуждено новое уголовное дело. Наэтот раз по статьям 159, 199 и 210 – илиучастие в нем. Фигуранты те же – Владимир и Сергей Махлаи, бывший генеральныйдиректор ТОАЗа Евгений Королев и другие.Следствие полагает, что в 2005-2013 годах участникипреступной организации совершили несколько тяжких преступлений противгосударств и собственности ОАО "Тольяттиазот", а также другихюридических и физических лиц. Предполагается, что в совершение преступныхдеяний активно вовлекались сотрудники подконтрольных компаний, применяласьпрактика использования подставных компаний, зарегистрированных в офшорах.Одного из фигурантов уголовного дела, председателя правления"Тольяттихимбанка" Александра Попова в конце мая Басманный суд Москвыарестовал сроком на два месяца. Любопытно, что предприниматель был задержан ваэропорту "Внуково", когда тот пытался покинуть Россию. Емупредъявили обвинение по части 3 статьи 210. В минувшую среду Московскийгородской суд арест бизнесмена законным.Главный фигурант дела, бывший руководитель"Тольяттиазота" Владимир Махлай за границей живет уже давно. Поданным СМИ, Россию предприниматель еще в 2005 году, однако продолжал управлять предприятием из-за границы. Как отмечали в прессе,Махлай в Лондон.СтолицаТуманного Альбиона вообще очень полюбилась "героям" того времени,бежавшим из России на фоне серьезных проблем с законом.Суд установил, что с учетом представленных доказательств вина подсудимыхполностью доказана. Но адвокаты бывшего руководства "Тольяттиазота"сознательно затягивали процесс, отметил член Московской городской коллегииадвокатов Александр Низов"Уже на стадии исследования письменных материалов дела,которая предваряла допросы свидетелей, стало понятно, что защита избралатактику максимально возможного затягивания процесса", – сказал юрист вбеседе с .В конечном счете количество свидетелей по делу о хищениях на"Тольяттиазоте" составило почти 100 человек, немало среди них былодействующих сотрудников предприятия. "Они находились в сложном положении,и, без всякого сомнения, под серьезным прессом со стороны руководства своегопредприятия", – отмечал Низов.Стоит отметить, что призыв первых лиц государства ксмягчению наказания за экономические преступления большинство экспертов считаютправильным и своевременным. "Однако факты, которые приводят СМИ, говорят отом, что ситуация с "Тольяттиазотом" – именно уголовная", – резюмирует .