Анфиса Чехова, отдыхающая в Южной Корее, немного расстроилась.
Звезда пожаловалась, что ее репортажи получают мало лайков. В ответ поклонники
завалили ее Instagram
восторженными постами и непристойными снимками.
Анфиса Чехова, отдыхающая в Южной Корее, немного расстроилась.
Звезда пожаловалась, что ее репортажи получают мало лайков. В ответ поклонники
завалили ее Instagram
восторженными постами и непристойными снимками.
Анфиса Чехова опубликовала снимок в купальнике синего цвета.
Наряд довольно откровенный, он не особо прикрывает пышные формы телеведущей.
Этот пост стал ответом на послания ее поклонников, которые решили поддержать
своего кумира в трудный момент.
Дело в том, что снимки и видеоотчеты о своем путешествии,
которые публиковала Анфиса Чехова в микроблоге, собрали меньше лайков, чем
обычно. Так что звезда уверилась, что ее все разлюбили – о чем и написала в
очередном посте.
Но фанаты тут же бросились доказывать свою любовь к – и зачастую оригинальным способом. "После моего вчерашнего нытья,
что меня никто не любит и подписчики мои неактивны, мой Direct взорвался!
Столько признаний в любви я давно не получала, столько тепла. Даже пару
фотографий пенисов мне выслали в качестве поддержки", – написала телеведущая.
поблагодарила поклонников за такую горячую
поддержку. Но все же заметила, что снимки незнакомых половых органов ее не
очень возбуждают. Телезвезда посоветовала горячим мачо в следующий раз
присылать фотографии других частей тела – к примеру, глаз. По словам Чеховой,
это больше заводит девушек.