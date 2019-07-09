Анфиса Чехова, отдыхающая в Южной Корее, немного расстроилась. Звезда пожаловалась, что ее репортажи получают мало лайков. В ответ поклонники завалили ее Instagram восторженными постами и непристойными снимками.

Анфиса Чехова, отдыхающая в Южной Корее, немного расстроилась.Звезда пожаловалась, что ее репортажи получают мало лайков. В ответ поклонникизавалили ее Instagramвосторженными постами и непристойными снимками.Анфиса Чехова опубликовала снимок в купальнике синего цвета.Наряд довольно откровенный, он не особо прикрывает пышные формы телеведущей.Этот пост стал ответом на послания ее поклонников, которые решили поддержатьсвоего кумира в трудный момент.Дело в том, что снимки и видеоотчеты о своем путешествии,которые публиковала Анфиса Чехова в микроблоге, собрали меньше лайков, чемобычно. Так что звезда уверилась, что ее все разлюбили – о чем и написала вочередном посте.Но фанаты тут же бросились доказывать свою любовь к – и зачастую оригинальным способом. "После моего вчерашнего нытья,что меня никто не любит и подписчики мои неактивны, мой Direct взорвался!Столько признаний в любви я давно не получала, столько тепла. Даже паруфотографий пенисов мне выслали в качестве поддержки", – написала телеведущая.поблагодарила поклонников за такую горячуюподдержку. Но все же заметила, что снимки незнакомых половых органов ее неочень возбуждают. Телезвезда посоветовала горячим мачо в следующий разприсылать фотографии других частей тела – к примеру, глаз. По словам Чеховой,это больше заводит девушек.