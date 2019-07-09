В результате произошедшего в Абхазии столкновения маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали девять человек, в том числе, граждане России.

В результате произошедшего в Абхазии столкновения маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали девять человек, в том числе, граждане России.ДТП произошло в Гагрском районе на Пицундском шоссе: водитель маршрутного микроавтобуса Volkswagen допустил столкновение на перекрестке с автомобилем Mercedes, в результате чего маршрутка опрокинулась. Девятерым из 16 находившихся в микроавтобусе была оказана медицинская помощь, передает ТАСС. О точном числе пострадавших в ДТП россиян будет сообщено позже.