В Совдэповские времена мужик поехал в командировку за границу. Ну, как обычно, ему заказали привезти кто во что горазд. Один из друзей попросил привезти ему 100 презервативов. Последний день командировки.
До закрытия магазина 5 мин. Мужик все-таки успел, купил 100 пр. , пришел в гостинницу. Просмотрел все заказы. Все нормально. Всем все купил, вот только презервативов не 100, а 99. А магазин уже закрыт. Ну, думает, ладно, утром схожу в магазин. Приходит утром в магазин.
- Вы вчера вечером продали мне вместо 100 презервативов 99.
Продавец:
- Ради бога, извините. Я Вам испортил такую ночь... Такую ночь!!!
еще анекдот!