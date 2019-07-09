В последнее время все большую популярность набирают комичные ролики на странице Гарика Харламова, в которых фигурирует Лариса Гузеева и передача Давай поженимся. Роза Сябитова не выдержала таких выпадов в адрес соведущей и обрушила на шоумена шквал критики.

В последнее время все большую популярность набирают комичные ролики на странице Гарика Харламова, в которых фигурирует Лариса Гузеева и передача "Давай поженимся". Роза Сябитова не выдержала таких выпадов в адрес соведущей и обрушила на шоумена шквал критики.Главная сваха страны утверждает, что, юморист, высмеивая публично шоу на федеральном канале и его ведущую, должен думать о последствиях. "Не все ж "пипл хавает"… Фраза была вырвана из контекста и опубликована, это было очень плохо. Когда я вижу, что человек делает что угодно, лишь бы собрать нужное ему количество подписчиков, мне становится по-человечески жалко Гарика. Потому что все имеет свое начало и свой конец. Когда ты уходишь с пьедестала, ты это чувствуешь и видишь, что интерес к тебе падает", – высказалась Сябитова.Также за Ларису Гузееву вступилась и Василиса Володина. По ее мнению, Харламов перешел границу смешного. Она считает, что это уже просто неэтично, потому что если шутки становятся систематическими, это уже напрямую говорит об отсутствии вежливости и этики у юмориста."Выбрать женщину мишенью и на ней упражняться – это не очень прилично", – отметила соведущая программы "Давай поженимся!".Напомним, Роза и Василина высказались после выхода ролика, в котором Лариса произносит нецензурное слово. Это видео на странице Харламова вызвало ажиотаж, набрав множество лайков и комментариев.