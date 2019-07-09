Яна Рудковская возобновила традиционную рубрику Мои
завтраки на своей странице в Instagram. Первый пост продюсера после перерыва удостоился
похвалы актрисы Ренаты Литвиновой.
Яна Рудковская возобновила традиционную рубрику "Мои
завтраки" на своей странице в Instagram. Первый пост продюсера после перерыва удостоился
похвалы актрисы Ренаты Литвиновой.
Яна Рудковская показала подписчикам шикарную, как обычно,
сервировку своего утреннего приема пищи. Супруга Евгения Плющенко рассказывает
фолловерам, чем и как она завтракает. На фотографии можно увидеть различные
фрукты, смузи, чай и сладости в красивой сервировке. Середину стола также
украшает роскошный букет цветов.
"Соскучились по моим завтракам ?) Разбираю много
материала из Парижа,коллекции и образы которые понравились больше всего кроме
тех, что я выкладывала и те, что действительно произвели эффект wow!", -
подписала фотографию продюсер (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
пришлось сделать перерыв в публикациях из-за
поездки в Париж. В столице Франции проходила Неделя моды, которую супруга
Евгения Плющенко никак не могла пропустить. Продюсер не только посещала модные
показы, но и прогулялась по парижским бутикам – судя по всему, с пользой для
своего гардероба.
Напомним, в последнее время звездная чета подвергается нападкам критиков – и Евгения Плющенко обвиняют в хвастовстве. началось все с поста продюсера, которая рассказала подписчикам, что поменяла черный люксовый автомобиль на белый. Позже Плющенко показал две дорогие машины, спрашивая у фолловеров, на какой из них ему ехать. На пару обрушился шквал возмущения. Фигурист пытался объяснить подписчикам, что все заработал честным и тяжелым трудом. Кроме того, он с супругой являются представителями известного автомобильного бренда в России.