Яна Рудковская возобновила традиционную рубрику Мои завтраки на своей странице в Instagram. Первый пост продюсера после перерыва удостоился похвалы актрисы Ренаты Литвиновой.

Яна Рудковская возобновила традиционную рубрику "Моизавтраки" на своей странице в Instagram. Первый пост продюсера после перерыва удостоилсяпохвалы актрисы Ренаты Литвиновой.Яна Рудковская показала подписчикам шикарную, как обычно,сервировку своего утреннего приема пищи. Супруга Евгения Плющенко рассказываетфолловерам, чем и как она завтракает. На фотографии можно увидеть различныефрукты, смузи, чай и сладости в красивой сервировке. Середину стола такжеукрашает роскошный букет цветов."Соскучились по моим завтракам ?) Разбираю многоматериала из Парижа,коллекции и образы которые понравились больше всего крометех, что я выкладывала и те, что действительно произвели эффект wow!", -подписала фотографию продюсер (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).пришлось сделать перерыв в публикациях из-запоездки в Париж. В столице Франции проходила Неделя моды, которую супругаЕвгения Плющенко никак не могла пропустить. Продюсер не только посещала модныепоказы, но и прогулялась по парижским бутикам – судя по всему, с пользой длясвоего гардероба.Напомним, в последнее время звездная чета подвергается нападкам критиков – и Евгения Плющенко обвиняют в хвастовстве. началось все с поста продюсера, которая рассказала подписчикам, что поменяла черный люксовый автомобиль на белый. Позже Плющенко показал две дорогие машины, спрашивая у фолловеров, на какой из них ему ехать. На пару обрушился шквал возмущения. Фигурист пытался объяснить подписчикам, что все заработал честным и тяжелым трудом. Кроме того, он с супругой являются представителями известного автомобильного бренда в России.