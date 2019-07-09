Русский Кен Егор Холявин исчез. Бывший участник Дома-2 скрывается от полиции. Заявление подала его подруга, которую Кен бесстыдно обокрал.

"Русский Кен" Егор Холявин исчез. Бывший участник"Дома-2" скрывается от полиции. Заявление подала его подруга, которую"Кен" бесстыдно обокрал."Русский Кен" лишил свою подругу смартфона инемалой суммы денег. Как рассказала 42-летняя Елена стражам порядка, ЕгорХолявин позвонил ей 4 июля и сообщил, что его автомобиль забирают наштрафстоянку. Бывший участник "Дома-2" попросил у подруги денег наоплату штрафа.Доверчивая Елена не просто дала "Русскому Кену"денег – она предоставила ему свой смартфон и сообщила пароль от мобильногобанка. Холявин вышел с телефоном на лестничную площадку – и только его ивидели.Позже выяснилось, что машину и недумали эвакуировать – на автомобиле разъезжали его родственники. Зато счетЕлены "похудел" на 53 тысячи рублей. Вся эта история отражена взаявлении, которое приняли в отделении полиции.Егор Холявин недавно попал вбольницу после очередной пластической операции. Через руки хирургов бывшийучастник "Дома-2" прошел около двух десятков раз – он очень хочетстать живой копией друга куклы Барби. Недавно Холявин с помпой объявил осоздании модельного агентства и заявил, что оно будет задавать стандартыкрасоты всему миру, напоминает .