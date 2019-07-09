Русский Кен Егор Холявин исчез. Бывший участник
Дома-2 скрывается от полиции. Заявление подала его подруга, которую
Кен бесстыдно обокрал.
"Русский Кен" Егор Холявин исчез. Бывший участник
"Дома-2" скрывается от полиции. Заявление подала его подруга, которую
"Кен" бесстыдно обокрал.
"Русский Кен" лишил свою подругу смартфона и
немалой суммы денег. Как рассказала 42-летняя Елена стражам порядка, Егор
Холявин позвонил ей 4 июля и сообщил, что его автомобиль забирают на
штрафстоянку. Бывший участник "Дома-2" попросил у подруги денег на
оплату штрафа.
Доверчивая Елена не просто дала "Русскому Кену"
денег – она предоставила ему свой смартфон и сообщила пароль от мобильного
банка. Холявин вышел с телефоном на лестничную площадку – и только его и
видели.
Позже выяснилось, что машину и не
думали эвакуировать – на автомобиле разъезжали его родственники. Зато счет
Елены "похудел" на 53 тысячи рублей. Вся эта история отражена в
заявлении, которое приняли в отделении полиции.
Егор Холявин недавно попал в
больницу после очередной пластической операции. Через руки хирургов бывший
участник "Дома-2" прошел около двух десятков раз – он очень хочет
стать живой копией друга куклы Барби. Недавно Холявин с помпой объявил о
создании модельного агентства и заявил, что оно будет задавать стандарты
красоты всему миру, напоминает .