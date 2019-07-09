Оскар Кучера в очередной раз стал отцом. Этим известием он поделился в своей социальной сети Instagram.

Оскар Кучера в очередной раз стал отцом. Этим известием он поделился в своей социальной сети Instagram.Сначала ведущий выложил фото своей беременной супруги, на животе которой было написано: "Загрузка завершена на 100 процентов". Всего через пару часов шоумен поделился снимком своего браслета, на котором были написаны рост и вес появившегося на свет малыша. "Мальчик!", – подписал пост Оскар.Первыми новоиспеченного отца начали поздравлять его коллеги по цеху. "Ураааа !!!!! Оскарина поздравляю от всей души !!!! Ух блин , Юляшу поцелуй за меня (здесь орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Лера Кудрявцева. Денис Клявер, в свою очередь, пожелал малышу всех благ. Не остался в стороне и Алексей Чумаков: "Поздравляю! Долгой, счастливой, наполненной жизни всей семье!", – высказался певец."И процесс прекрасен, и результат великолепен!", – отметил Николай Фоменко.Отметим, Кучера и его супруга долгое время скрывали беременность. Информация об интересном положении Юлии просочилась в Сеть лишь в марте. Жена шоумена выложила пост на своей личной странице, где отчетливо был виден округлившийся живот. Поклонники были потрясены до глубины души, они не ожидали, что в семье снова ждут пополнение.Напомним, Оскар стал отцом в пятый раз. Возлюбленная Юлия, с которой они в браке уже 11 лет, ранее родила ему двух сыновей и дочку. Также у артиста есть сын от первого брака – Александр.