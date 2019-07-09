Пятый брак певицы потерпел крах. 4 июля Лолита Милявская сообщила в соцсетях, что разводится с мужем Дмитрием Ивановым, с которым прожила почти 10 лет. Ясновидящая Саона уверена, что решение разорвать отношения исходило от певицы.

Пятый брак певицы потерпел крах. 4 июля Лолита Милявская сообщилав соцсетях, что разводится с мужем Дмитрием Ивановым, с которым прожила почти10 лет. Ясновидящая Саона уверена, что решение разорвать отношения исходило отпевицы.По словам ведуньи, вокалистка обладает железным характером,именно она чаще всего становится инициатором конфликтов, примирений ирасставаний. Лолита Милявская управляет собственной жизнью.Дома артистка ведет себя поройочень надменно. Она не терпит приказов со стороны мужчины: принеси, подай, постирай."Она царица и королева. У нее сложный характер, с ней невозможноспорить. Она имеет свои вредные привычки. Мужчина, который находится рядом сней, должен все это понимать и учитывать специфику отношений. Иногда она бываети грубой. Мужчина должен быть явно сильнее ее – только тогда она успокоится иперестанет так себя вести", – поделилась Саона.Ясновидящая отмечает, что все мужчины Лолиты Милявскойподкаблучники. Певице со временем надоедают такие партнеры, и она избавляетсяот них."Энергетически она их полностью "съедает". Я не вижу, есличестно, что у нее появится в жизни такой мужчина, который поставит ее на место,примет такой, какая она есть, и проживут они долго и счастливо. Более того, оназакончит свою жизнь в одиночестве. По карме она женщина-одиночка, а мужей онатак же будет менять как перчатки, легко с ними расставаясь", – цитирует ведунью .Напомним, в началеиюля написала в своем Instagram, что разводится с мужем – тренеромпо сквошу Дмитрием Ивановым."Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы оченьровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться влюдей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный"молодой" муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенноискренне (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)",– написала .