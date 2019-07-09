Пятый брак певицы потерпел крах. 4 июля Лолита Милявская сообщила
в соцсетях, что разводится с мужем Дмитрием Ивановым, с которым прожила почти
10 лет. Ясновидящая Саона уверена, что решение разорвать отношения исходило от
певицы.
Пятый брак певицы потерпел крах. 4 июля Лолита Милявская сообщила
в соцсетях, что разводится с мужем Дмитрием Ивановым, с которым прожила почти
10 лет. Ясновидящая Саона уверена, что решение разорвать отношения исходило от
певицы.
По словам ведуньи, вокалистка обладает железным характером,
именно она чаще всего становится инициатором конфликтов, примирений и
расставаний. Лолита Милявская управляет собственной жизнью.
Дома артистка ведет себя порой
очень надменно. Она не терпит приказов со стороны мужчины: принеси, подай, постирай.
"Она царица и королева. У нее сложный характер, с ней невозможно
спорить. Она имеет свои вредные привычки. Мужчина, который находится рядом с
ней, должен все это понимать и учитывать специфику отношений. Иногда она бывает
и грубой. Мужчина должен быть явно сильнее ее – только тогда она успокоится и
перестанет так себя вести", – поделилась Саона.
Ясновидящая отмечает, что все мужчины Лолиты Милявской
подкаблучники. Певице со временем надоедают такие партнеры, и она избавляется
от них.
"Энергетически она их полностью "съедает". Я не вижу, если
честно, что у нее появится в жизни такой мужчина, который поставит ее на место,
примет такой, какая она есть, и проживут они долго и счастливо. Более того, она
закончит свою жизнь в одиночестве. По карме она женщина-одиночка, а мужей она
так же будет менять как перчатки, легко с ними расставаясь", – цитирует ведунью .
Напомним, в начале
июля написала в своем Instagram, что разводится с мужем – тренером
по сквошу Дмитрием Ивановым.
"Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень
ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в
людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный
"молодой" муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно
искренне (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)",
– написала .