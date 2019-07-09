Люберецкий районный суд приговорил Константина Пономарева, известного громкими судебными тяжбами вокруг аренды дизельных генераторов, к восьми годам за преступления против правосудия. Но это еще не конец, и защите Пономарева предстоит подготовиться к новым судебным разбирательствам. Не исключено, что уже этой осенью могут начаться процессы по двум другим обвинениям – мошенничестве в отношении Кубаньэнерго и уклонении от уплаты налогов на восемь миллиардов рублей.

Люберецкий районный суд приговорил Константина Пономарева, известного громкими судебными тяжбами вокруг аренды дизельных генераторов, к восьми годам за преступления против правосудия. Но это еще не конец, и защите Пономарева предстоит подготовиться к новым судебным разбирательствам. Не исключено, что уже этой осенью могут начаться процессы по двум другим обвинениям – мошенничестве в отношении Кубаньэнерго и уклонении от уплаты налогов на восемь миллиардов рублей.Люберецкая инстанция начала разбирать 13 декабря прошлого года. По версии следствия, Пономарев при участии адвоката Максима Загорского подкупил двух граждан и с их помощью инициировал в городе Раменское пять постановочных судебных процессов о клевете.Решения по ним принимала мировой судья Наталия Богунова, одновременно признав еще и отсутствие у фигуранта долгов по налогам. Предполагается, что Пономарев использовал это как преюдицию, чтобы закрыть два уголовных дела за уклонение от уплаты налогов, признанное одним из крупнейших в истории России.Прокуратура оценила действия Пономарева на 306-ю статью УК РФ: "Заведомо ложный донос" и 307-ю "Заведомо ложные показания". В ходе процесса последняя отпала по – в связи с истечением срока давности и отказом Пономарева доказывать свою невиновность."Суд признал Пономарева и Загорского виновными по всем четырем эпизодам. Пономареву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, мера пресечения оставлена без изменения. Загорский приговорен к 7 годам 8 месяцам лишения свободы с запретом заниматься юридической практикой на три года. Он будет взят под стражу в зале суда", – корреспондент Право.ру судью Ирину Журавлеву из зала суда.Журавлева , что Пономарев дал в мировом суде заведомо ложные показания, создавая доказательства обвинения. "Они ввели суд в заблуждение, рассказывая о событиях, которые никогда не происходили. В результате преступная группа получила преюдициальное судебное решение, которое дало им преимущества".После оглашения приговора Пономарев маркером в клетке: "Хватит кошмарить бизнес", вместе с тем бизнес самого подсудимого строился как раз на судебных тяжбах, в которые втягивались клиенты, арендовавшие у его компаний дизельные генераторы. Среди них такие известные компании, как ИКЕА, Главстрой-СПБ, Raven Russia и компания Кубаньэнерго, которой понадобились энергоустановки для спасения республики Крым от энергетической блокады. История с "Кубаньэнерго" и привлекла внимание правоохранительных органов, когда компанию пытались просудить на пять миллиардов рублей.Решение судьи совпало с ожиданиями экспертов, которые рассматривали дело в качестве проверки способности правосудия к самозащите. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин , что судебной власти необходимо "эффективно защищаться от мошенников и сутяжников, которые используют ее в своих целях". "Российская газета" прямо о процессе, что это "хорошая проверка правосудия, которое должно защитить как себя, так и всё общество, потому что подобные манипуляции могут быть использованы и другими злоумышленниками".Наблюдатели не исключают, что новые процессы могут начаться уже осенью этого года, однако какой из них будет первым: покушение на мошенничество в особо крупном размере (статьи 30 и 159 УК РФ) или уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (статья 199 УК РФ) пока не известно.Если суд вынесет новый приговор, срок содержания Пономарева в колонии может быть значительно увеличен.Иван Любимов