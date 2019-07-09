Ведущая программы 60 минут на телеканале Россия 1 Ольга Скабеева на своей странице в Telegram рассказала о нападении нескольких украинских националистов на журналиста издания Страна. Она подчеркнула, что наказывать радикалов за их незаконные действия не собираются.

Ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева на своей странице в Telegram рассказала о нападении нескольких украинских националистов на журналиста издания "Страна". Она подчеркнула, что наказывать радикалов за их незаконные действия не собираются.Идея организации телемоста между Украиной и Россией, во время которого народы двух стран смогли бы общаться без посредников и, наконец, прийти к взаимопониманию, вызвала крайне острую реакцию среди украинских властей и откровенно маргинальных националистических групп. В итоге от инициативы пришлось отказаться.Протестовать против телемоста к зданию телеканала NewsOne собрались самые непримиримые борцы против всего российского. Были среди них и представители националистической группировки С14. Лидер организации Евгений Карась заметил в толпе пришедшего на место по редакционному заданию журналиста издания "Страна" Кирилла Малышева и указал на него другим радикалам. После этого работника СМИ атаковали сразу несколько человек.Своим подписчикам в Telegram о произошедшем рассказала российская журналистка Ольга Скабеева. Больше всего ее, судя по всему, шокировал не сам факт попытки физической расправы, а безнаказанность нападавших. "Думаете, Карася накажут?", – задалась она вопросом. По мнению Ольги Скабеевой, большинство пользователей Сети посчитает, что никакой ответственности националист не понесет. "Правильно думаете! Радикалов на Украине трогать нельзя!", – заключила ведущая.Напомним, согласно изначальному плану телемост Россия – Украина под названием "Надо поговорить" должен был состояться 12 июля.Это вызвало резкую реакцию со стороны украинских националистов, телеканал NewsOne вынужден был отменить программу. Реакции украинских властей на радикалов, в обход законов силой устанавливающих свои правила, так и не последовало.