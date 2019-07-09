Мария Кожевникова в День любви, семьи и верности поздравила
своих подписчиков – и получила неожиданную реакцию от фанатов. Актрису обвинили
в блуде и посоветовали срочно зарегистрировать свой брак.
Мария Кожевникова в День любви, семьи и верности поздравила
своих подписчиков – и получила неожиданную реакцию от фанатов. Актрису обвинили
в блуде и посоветовали срочно зарегистрировать свой брак.
Невинный пост в Instagram Марии Кожевниковой стал поводом для скандала в соцсети.
Актриса и бывший депутат Госдумы 8 июля решила поздравить своих подписчиков. Но
некоторые пользователи в ответ, вместо благодарностей и теплых пожеланий,
обличили звезду во всех смертных грехах.
Драма разыгралась под семейным снимком, на котором Мария
Кожевникова запечатлена с гражданским мужем Евгением Васильевым и детьми.
"Единой формулы счастья не существует, у каждого она своя... Берегите друг
друга! Семья это самая важное и прекрасное, что случилось в моей жизни!",
– подписала фотографию актриса.
Такой реакции фолловеров Мария, конечно, не ожидала. На
артистку посыпались негативные комментарии. "Нечего выдумывать другое.
сожительство без загса – это блуд", "Кто бы что ни говорил, сначала
загс, а потом венчание. Любой батюшка вам скажет, что венчание после росписи
только", "Такие отговорки придумывают те, кто не хочет расписываться
в загсе. Маша обязательно зарегистрируйтесь брак, так как перед законом РФ вы с
мужем просто сожители", – набросились на звезду моралисты (орфография и пунктуация
оригинала – Прим. ред).
недавно призналась фанатам, что они с
Евгением Васильевым обвенчались в Ницце в 2013 году. Однако официально брак до
сих пор не зарегистрирован – хотя пара уже воспитывает троих детей.
Отреагировали поклонники на тот пост почему-то только сейчас.
Как известно, за словом в карман не лезет
– вот и сейчас фанатам досталось на орехи. "Что бы Вы не выдумывали,
такого закона нет! Раз! Два, так Батюшки делают, чтобы мужчина не
сожительствовало с двумя сразу, одна официальная, вторая венчанная. Если
Батюшка Вас знает, Вашу семью, если он уверен, то он ничего не нарушая, может
венчать", – ответила блюстителям морали возмущенная актриса. Артистка
посоветовала комментаторам заняться своей личной жизнью – а она живет со своим
мужем в счастье и любви.