Мария Кожевникова в День любви, семьи и верности поздравила своих подписчиков – и получила неожиданную реакцию от фанатов. Актрису обвинили в блуде и посоветовали срочно зарегистрировать свой брак.

Мария Кожевникова в День любви, семьи и верности поздравиласвоих подписчиков – и получила неожиданную реакцию от фанатов. Актрису обвинилив блуде и посоветовали срочно зарегистрировать свой брак.Невинный пост в Instagram Марии Кожевниковой стал поводом для скандала в соцсети.Актриса и бывший депутат Госдумы 8 июля решила поздравить своих подписчиков. Нонекоторые пользователи в ответ, вместо благодарностей и теплых пожеланий,обличили звезду во всех смертных грехах.Драма разыгралась под семейным снимком, на котором МарияКожевникова запечатлена с гражданским мужем Евгением Васильевым и детьми."Единой формулы счастья не существует, у каждого она своя... Берегите другдруга! Семья это самая важное и прекрасное, что случилось в моей жизни!",– подписала фотографию актриса.Такой реакции фолловеров Мария, конечно, не ожидала. Наартистку посыпались негативные комментарии. "Нечего выдумывать другое.сожительство без загса – это блуд", "Кто бы что ни говорил, сначалазагс, а потом венчание. Любой батюшка вам скажет, что венчание после росписитолько", "Такие отговорки придумывают те, кто не хочет расписыватьсяв загсе. Маша обязательно зарегистрируйтесь брак, так как перед законом РФ вы смужем просто сожители", – набросились на звезду моралисты (орфография и пунктуацияоригинала – Прим. ред).недавно призналась фанатам, что они сЕвгением Васильевым обвенчались в Ницце в 2013 году. Однако официально брак досих пор не зарегистрирован – хотя пара уже воспитывает троих детей.Отреагировали поклонники на тот пост почему-то только сейчас.Как известно, за словом в карман не лезет– вот и сейчас фанатам досталось на орехи. "Что бы Вы не выдумывали,такого закона нет! Раз! Два, так Батюшки делают, чтобы мужчина несожительствовало с двумя сразу, одна официальная, вторая венчанная. ЕслиБатюшка Вас знает, Вашу семью, если он уверен, то он ничего не нарушая, можетвенчать", – ответила блюстителям морали возмущенная актриса. Артисткапосоветовала комментаторам заняться своей личной жизнью – а она живет со своиммужем в счастье и любви.