Жительница Московской области предоставила в организацию поддельные документы с целью государственной регистрации права собственности на жилую недвижимость...

«Следствием УВД по СВАО завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению участницы организованной группы, которая пыталась завладеть правом на жилое помещение стоимостью свыше 16 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что злоумышленница, 48-летняя жительница Московской области, предоставила в соответствующую организацию поддельные документы с целью государственной регистрации права собственности на жилую недвижимость, однако не смогла довести свой преступный умысел до конца, так как правомерность ее действий вызвала сомнение у сотрудников.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении гражданки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Лефортовский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53