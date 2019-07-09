При личном досмотре у злоумышленника были обнаружены и изъяты 17 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом белого цвета...

Сотрудники 2 ОСБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали 32-летнего мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – метилэфедрона.Инспекторами ДПС на улице Баженова для проверки документов была остановлена автомашина «Хендэ Солярис». В ходе общения полицейские обратили внимание на то, что пассажир указанного транспортного средства заметно нервничает. При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты 17 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное.Согласно проведенному исследованию изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – метилэфедрон, общей массой около 100 граммов.Следственным отделом ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81