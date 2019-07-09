Бывший премьер-министр Белоруссии Вячеслав Кебич раскрыл громкий инцидент, касающийся президента страны. Утверждалось, что Александр Лукашенко поймали на краже.

Бывший премьер-министрБелоруссии Вячеслав Кебич раскрыл громкий инцидент, касающийся президентастраны. Утверждалось, что Александр Лукашенко поймали на краже.Экс-чиновник рассказал, что в девяностыепоявилась история о том, что будущий глава государства украл у стюардессы фен. АлександраЛукашенко нарочно втянули в мерзкий скандал.По словам Кебича, в1994 году в его команде на выборах работал Владимир Заметалин, который впоследствии перешел вштаб Лукашенко. Именно он ради черного пиара и придумал инцидент с воровством.Сейчас Кебичу неприятно вспоминать ту грязную историю. "Унего получалось многое, но были такие времена, что если даже где-то и ошибся,то не надо его за это упрекать. Могу сказать о нем только хорошее: старательныйи грамотный человек был", – цитирует экс-премьера страны белорусский портал Udf.by. "Это он запустил тогда "утку", что Лукашенкоукрал фен у стюардессы", – признался бывший чиновник.Так, в разгар президентской кампании 1994 года в Белоруссии потелевидению вышел ролик, в котором кандидата на пост главыгосударства обвиняли в краже фена у стюардессы. Сам снедоумением отвечал, что фен ему ни к чему, поскольку он лысый. К слову, черныйпиар так и не сработал, люди не поверили.Хотя депутат Верховного Совета от Оппозиции БНФ СергейНаумчик утверждает, что инцидент с воровством все же был. В1992 году группа чиновников и депутатов летала в Китай. Стюардесса пожаловаласьКебичу, что у нее пропал фен. Тогда премьер-министр попросил проверить у всехбагаж, и якобы фен нашелся в вещах