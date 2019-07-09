Бывший премьер-министр
Белоруссии Вячеслав Кебич раскрыл громкий инцидент, касающийся президента
страны. Утверждалось, что Александр Лукашенко поймали на краже.
Бывший премьер-министр
Белоруссии Вячеслав Кебич раскрыл громкий инцидент, касающийся президента
страны. Утверждалось, что Александр Лукашенко поймали на краже.
Экс-чиновник рассказал, что в девяностые
появилась история о том, что будущий глава государства украл у стюардессы фен. Александра
Лукашенко нарочно втянули в мерзкий скандал.
По словам Кебича, в
1994 году в его команде на выборах работал Владимир Заметалин, который впоследствии перешел в
штаб Лукашенко. Именно он ради черного пиара и придумал инцидент с воровством.
Сейчас Кебичу неприятно вспоминать ту грязную историю. "У
него получалось многое, но были такие времена, что если даже где-то и ошибся,
то не надо его за это упрекать. Могу сказать о нем только хорошее: старательный
и грамотный человек был", – цитирует экс-премьера страны белорусский портал Udf.by. "Это он запустил тогда "утку", что Лукашенко
украл фен у стюардессы", – признался бывший чиновник.
Так, в разгар президентской кампании 1994 года в Белоруссии по
телевидению вышел ролик, в котором кандидата на пост главы
государства обвиняли в краже фена у стюардессы. Сам с
недоумением отвечал, что фен ему ни к чему, поскольку он лысый. К слову, черный
пиар так и не сработал, люди не поверили.
Хотя депутат Верховного Совета от Оппозиции БНФ Сергей
Наумчик утверждает, что инцидент с воровством все же был. В
1992 году группа чиновников и депутатов летала в Китай. Стюардесса пожаловалась
Кебичу, что у нее пропал фен. Тогда премьер-министр попросил проверить у всех
багаж, и якобы фен нашелся в вещах