По информации входящего в структуру Пентагона ведомства, отвечающего за поставки военной техники и оружия за рубеж, США приняли решение продать Тайваню 108 танков M1A2 Abrams, 250 переносных зенитно-ракетных комплексов Stingerи сопутствующее оборудование на сумму 2,2 миллиарда долларов.

По информации входящего в структуру Пентагона ведомства, отвечающего за поставки военной техники и оружия за рубеж, Соединенные Штаты приняли решение продать Тайваню 108 танков M1A2 Abrams, 250 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger"и сопутствующее оборудование на сумму 2,2 миллиарда долларов.Пекин, считающий остров неотъемлемой частью китайской территории, решительно выступает против любых поставок Тайваню американских вооружений и военной техники, напоминает ТАСС.