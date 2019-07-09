Телеведущая и бывшая участница шоу Дом-2 пригласила съемочную группу в гости. Алена Водонаева встретила гостей в образе Анастасии Волочковой.

Телеведущая и бывшая участница шоу "Дом-2" пригласила съемочнуюгруппу в гости. Алена Водонаева встретила гостей в образе Анастасии Волочковой.Звезда стояла у входной двери. АленаВодонаева была облачена в черное кружевное платье с пышным низом. Держа туфлю вруке, она подняла край огромной юбки над головой."Посмотрите на мой фирменный шпагат. Вот мои фирменный туфли,мой фирменный шпагат. Проходите, дорогие, в мою усадьбу", – изображала онаАнастасию Волочкову, приглашая операторов и ведущего YouTube-шоу "Голая правдас Оскаром Ренкелем".Уже в квартире Алена отчитала гостей, за то, что ей непреподнесли букет белых роз. Это был еще один камень в огород Анастасии, ведьвсем известно, как балерина любит эти цветы.Насмехался над танцовщицей и ведущий проекта – Оскар Ренкель.Водонаева, рассказывая о своей любимой обуви, призналась, что у нее оченьширокие стопы – "как у гладиатора". "У меня нормальный размер – 39-й, я высокая,у меня широкая нога", – жаловалась телеведущая."Сейчас такие отмазки Волочковой посыпались", – зацепилбалерину ведущий проекта. После Оскар отметил, что свои "широкие" ногиВодонаева "растанцевала".После, когда Алена проводила экскурсию по своей квартире,гость заметил стоящую в коридоре декоративную бочку-шкаф Chanel №5. Водонаевапояснила, что такие аксессуары для интерьера были в моде пять лет назад. Вскором времени телеведущая планирует заменить ее на семейную реликвию – старую швейнуюмашинку "Зингер"."Можно подарить Анастасии Волочковой. Как раз ей в банюпригодится. Выкидывать не будем", – рассудила Алена Водонаева.Этим телеведущая ее гость не ограничились. Оскар Ренкельраскритиковал платье Алены Водонаевой от дизайнера Беллы Потемкиной."У меня пачек больше нет, я решила подготовиться, чтобы бытьАнастасией Волочковой", – улыбнулась Алена Водонаева в ответ.