Телеведущая и бывшая участница шоу Дом-2 пригласила съемочную
группу в гости. Алена Водонаева встретила гостей в образе Анастасии Волочковой.
Телеведущая и бывшая участница шоу "Дом-2" пригласила съемочную
группу в гости. Алена Водонаева встретила гостей в образе Анастасии Волочковой.
Звезда стояла у входной двери. Алена
Водонаева была облачена в черное кружевное платье с пышным низом. Держа туфлю в
руке, она подняла край огромной юбки над головой.
"Посмотрите на мой фирменный шпагат. Вот мои фирменный туфли,
мой фирменный шпагат. Проходите, дорогие, в мою усадьбу", – изображала она
Анастасию Волочкову, приглашая операторов и ведущего YouTube-шоу "Голая правда
с Оскаром Ренкелем".
Уже в квартире Алена отчитала гостей, за то, что ей не
преподнесли букет белых роз. Это был еще один камень в огород Анастасии, ведь
всем известно, как балерина любит эти цветы.
Насмехался над танцовщицей и ведущий проекта – Оскар Ренкель.
Водонаева, рассказывая о своей любимой обуви, призналась, что у нее очень
широкие стопы – "как у гладиатора". "У меня нормальный размер – 39-й, я высокая,
у меня широкая нога", – жаловалась телеведущая.
"Сейчас такие отмазки Волочковой посыпались", – зацепил
балерину ведущий проекта. После Оскар отметил, что свои "широкие" ноги
Водонаева "растанцевала".
После, когда Алена проводила экскурсию по своей квартире,
гость заметил стоящую в коридоре декоративную бочку-шкаф Chanel №5. Водонаева
пояснила, что такие аксессуары для интерьера были в моде пять лет назад. В
скором времени телеведущая планирует заменить ее на семейную реликвию – старую швейную
машинку "Зингер".
"Можно подарить Анастасии Волочковой. Как раз ей в баню
пригодится. Выкидывать не будем", – рассудила Алена Водонаева.
Этим телеведущая ее гость не ограничились. Оскар Ренкель
раскритиковал платье Алены Водонаевой от дизайнера Беллы Потемкиной.
"У меня пачек больше нет, я решила подготовиться, чтобы быть
Анастасией Волочковой", – улыбнулась Алена Водонаева в ответ.