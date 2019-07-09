Певица Нюша удивила оригинальным ответом на BottleCapChallenge. Задача запущенного голливудской звездой Джейсоном Стэтхэмом флешмоба – открыть бутылку ударом ноги с разворота. Нюша нашла неординарное решение.

Певица Нюша удивила оригинальным ответом на BottleCapChallenge.Задача запущенного голливудской звездой Джейсоном Стэтхэмом флешмоба – открытьбутылку ударом ноги с разворота. Нюша нашла неординарное решение.Ответ певицы Нюши на BottleCapChallenge опубликован настранице 28-летней артистки в Instagram.В кадре три девушки исполняют танцевальные па, характерные для тверка. Правда,видны только ягодицы, но, судя по всему, танцовщица в центре – Нюша. Девушка впроцессе танца задевает накачанной частью тела горлышко бутылки – и крышкаоткручивается.Видео получилось горячим, признались фанаты. Возбужденныезрелищем поклонники певицы Нюши не скупились на лайки – их число быстроперевалило за сотню тысяч. "Довольнонеобычное исполнение челленджа", "Сделала всех, конечно. Лучшая!","Горячо!", "Самый оригинальный челлендж из всех!", -восхищаются фолловеры.Как обычно, нашлись и критики. сразу напомнили,что "онажемать" – и негоже трясти ягодицами почем зря.Напомним, что шуточный ответ на челлендж, кроме , ранее публиковалидругие российские звезды. Отметились, в частности, Гарик Харламов и Павел Воля.А экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова открыла бутылку вина ногой в ресторане,передает .