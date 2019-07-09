Певица Нюша удивила оригинальным ответом на BottleCapChallenge.
Задача запущенного голливудской звездой Джейсоном Стэтхэмом флешмоба – открыть
бутылку ударом ноги с разворота. Нюша нашла неординарное решение.
Певица Нюша удивила оригинальным ответом на BottleCapChallenge.
Задача запущенного голливудской звездой Джейсоном Стэтхэмом флешмоба – открыть
бутылку ударом ноги с разворота. Нюша нашла неординарное решение.
Ответ певицы Нюши на BottleCapChallenge опубликован на
странице 28-летней артистки в Instagram.
В кадре три девушки исполняют танцевальные па, характерные для тверка. Правда,
видны только ягодицы, но, судя по всему, танцовщица в центре – Нюша. Девушка в
процессе танца задевает накачанной частью тела горлышко бутылки – и крышка
откручивается.
Видео получилось горячим, признались фанаты. Возбужденные
зрелищем поклонники певицы Нюши не скупились на лайки – их число быстро
перевалило за сотню тысяч. "Довольно
необычное исполнение челленджа", "Сделала всех, конечно. Лучшая!",
"Горячо!", "Самый оригинальный челлендж из всех!", -
восхищаются фолловеры.
Как обычно, нашлись и критики. сразу напомнили,
что "онажемать" – и негоже трясти ягодицами почем зря.
Напомним, что шуточный ответ на челлендж, кроме , ранее публиковали
другие российские звезды. Отметились, в частности, Гарик Харламов и Павел Воля.
А экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова открыла бутылку вина ногой в ресторане,
передает .