Активисты запланировали сразу три публичным мероприятия

Активисты запланировали сразу три публичным мероприятияГусь-Хрустальный городской суд отказал в проведении гей-парада, так как его могут увидеть дети.Как сообщают в пресс-службе суда, администрация Гусь-Хрустального получила уведомления о проведении сразу 3-х публичных мероприятий, которые запланировали на 22 июня: гей-парад и 2 ЛГБТ-митинга.Мэрия, не раздумывая, отказала, сославшись на запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.Активисты пошли в суд с просьбой признать незаконным решение администрации города, потому что оно нарушает требования закона о проведении митингов. В случае отказа мэрия должна была предложить альтернативное место и дату проведения парада.Однако суд принял сторону администрации, так как митинги и шествия можно проводить только на улицах, а значит исключить присутствие детей невозможно. Заявленные мероприятия нарушают закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».