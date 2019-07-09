Продюсер снял новый клип своим подопечным из группы На-на. Однако многие пользователи Сети пришли к выводу, что Бари Алибасов создал плохой видеоролик.

Продюсер снял новый клип своим подопечнымиз группы "На-на". Однако многие пользователи Сети пришли к выводу, что БариАлибасов создал плохой видеоролик.Клип на песню "Считаю медленно до ста" появился на YouTube-канале "GUTSERIEV MEDIA" 5 июля. Он успел собрать уже порядка230 тысяч просмотров.Поклонники группы "На-На" с нетерпением ждалинового творения Бари Алибасова. Однако то, что они увидели, привело ряд из них вужас. Солисты коллектива, занимающиеся в бассейне синхронным плаванием,повергли народ в шок."Боже мой,какой кошмар!", "Пенсионеры в плавках", "Алибасов, ты "обделался!", "Выглядит, будто два папаши решили сводить двух сыновей вбассейн", "Может, им надо было подзагореть, так бы сильно дряблость телне была бы видна. А так зрелище весьма печальное", "Отвратительно. Старыйсостав, не позорьтесь! Уйдите, пока не поздно... вы же смешны. А быливеликолепны когда-то", – оставили комментариипод видео возмущенные пользователи Сети Бари Алибасову и участникам группы "На-На".Единственное,что не вызвало нареканий россиян, были стихи к песне, написанные поэтомМихаилом Гуцериевым. Интересно, что эта работа приурочена к 30-летию основанияколлектива и новому шоу,которое и "На-На" планируют представить публике уже в этом году.Напомним, в начале июня попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. В течение нескольких дней продюсер группы "На-На" провел в медикаментозной коме, но затем пошел на поправку. 17 июня шоумена выписали из больницы.