Продюсер снял новый клип своим подопечным
из группы На-на. Однако многие пользователи Сети пришли к выводу, что Бари
Алибасов создал плохой видеоролик.
Продюсер снял новый клип своим подопечным
из группы "На-на". Однако многие пользователи Сети пришли к выводу, что Бари
Алибасов создал плохой видеоролик.
Клип на песню "Считаю медленно до ста" появился на YouTube-канале "GUTSERIEV MEDIA" 5 июля. Он успел собрать уже порядка
230 тысяч просмотров.
Поклонники группы "На-На" с нетерпением ждали
нового творения Бари Алибасова. Однако то, что они увидели, привело ряд из них в
ужас. Солисты коллектива, занимающиеся в бассейне синхронным плаванием,
повергли народ в шок.
"Боже мой,
какой кошмар!", "Пенсионеры в плавках", "Алибасов, ты "обделался!", "Выглядит, будто два папаши решили сводить двух сыновей в
бассейн", "Может, им надо было подзагореть, так бы сильно дряблость тел
не была бы видна. А так зрелище весьма печальное", "Отвратительно. Старый
состав, не позорьтесь! Уйдите, пока не поздно... вы же смешны. А были
великолепны когда-то", – оставили комментарии
под видео возмущенные пользователи Сети Бари Алибасову и участникам группы "На-На".
Единственное,
что не вызвало нареканий россиян, были стихи к песне, написанные поэтом
Михаилом Гуцериевым. Интересно, что эта работа приурочена к 30-летию основания
коллектива и новому шоу,
которое и "На-На" планируют представить публике уже в этом году.
Напомним, в начале июня попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. В течение нескольких дней продюсер группы "На-На" провел в медикаментозной коме, но затем пошел на поправку. 17 июня шоумена выписали из больницы.