Певица все еще не подала на развод. Лолита Милявская заговорила о кризисе.
Певица все еще не подала на развод. Лолита Милявская заговорила о кризисе.
Об этом звезда сообщила, отвечая комментаторам в Instagram.
Судя по всему, Лолита Милявская и ее супруг не приняли окончательного решения, возможно, этот брак удастся спасти.
"Мы с Димой пока еще муж и жена. У всех бывают кризисы.
Спасибо за деликатность", – обратилась звезда к интернет-обывателям.
Поклонники поддержали артистку. Многие выражали мнение, что супруг
Лолиты – тренер по сквошу Дмитрий Иванов – в итоге одумается и вернется, сообщает
сайт ".
Напомним, неделю назад шокировала новостью
о разводе. В соцсетях звезда сообщила, что вновь свободна, а ее брак, который
продлился почти 10 лет, подошел к концу.
Дмитрий Иванов моложе на 12 лет, однако
разница в возрасте никогда не мешала супругам. Звезда и ее возлюбленный были
счастливы вместе, более того, Дмитрию удалось выстроить теплые взаимоотношения
с дочерью певицы Евой и мамой Лолиты. Вокалистка, в свою очередь, быстро нашла
общий язык с наследницей возлюбленного.