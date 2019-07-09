Певица все еще не подала на развод. Лолита Милявская заговорила о кризисе.

Певица все еще не подала на развод. Лолита Милявская заговорила о кризисе.Об этом звезда сообщила, отвечая комментаторам в Instagram.Судя по всему, Лолита Милявская и ее супруг не приняли окончательного решения, возможно, этот брак удастся спасти."Мы с Димой пока еще муж и жена. У всех бывают кризисы.Спасибо за деликатность", – обратилась звезда к интернет-обывателям.Поклонники поддержали артистку. Многие выражали мнение, что супругЛолиты – тренер по сквошу Дмитрий Иванов – в итоге одумается и вернется, сообщаетсайт ".Напомним, неделю назад шокировала новостьюо разводе. В соцсетях звезда сообщила, что вновь свободна, а ее брак, которыйпродлился почти 10 лет, подошел к концу.Дмитрий Иванов моложе на 12 лет, однакоразница в возрасте никогда не мешала супругам. Звезда и ее возлюбленный былисчастливы вместе, более того, Дмитрию удалось выстроить теплые взаимоотношенияс дочерью певицы Евой и мамой Лолиты. Вокалистка, в свою очередь, быстро нашлаобщий язык с наследницей возлюбленного.