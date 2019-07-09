Владимир Зеленский угодил в капкан. Президент Украины обещает закончить войну в Донбассе – но сделать это на условиях Киева не представляется возможным.

Владимир Зеленский угодил в капкан. Президент Украиныобещает закончить войну в Донбассе – но сделать это на условиях Киева непредставляется возможным.Владимир Зеленский напрашивается на встречу с ВладимиромПутиным. Однако президент России в хороших отношениях с американским лидеромДональдом Трампом. И переманить президента США на свою сторону его украинскийколлега вряд ли ли сможет."Он в дружественных отношениях с президентомСоединенных Штатов Дональдом Трампом и многими европейскими лидерами. ЧтоЕвропе надо от Путина? Чтобы он... продавал свой газ и нефть Европе. Как втаком формате решить вопрос прекращения войны в Донбассе? Как Киев можетзаставить Москву действовать по своим лекалам? Никак", – комментируетсложившуюся на Украине ситуацию бывший советский диссидент Герман Обухов.В своем комментарии украинскому изданию "Обозреватель"Обухов отмечает, что Владимиру Зеленскому будет не просто сложно, а практическиневозможно привлечь на свою сторону президента Дональда Трампа – чьи симпатии кПутину ни для кого не секрет. Какие же перспективы в переговорах с Путиным поКрыму и Донбассу? – задается вопросом эксперт."Дональд Трамп высказывал почти следующее: "если вКрыму все говорят на русском, то почему он не может быть частью России".Хватит ли у авторитета, чтобы переубедить Трампа в обратном? Вряд ли",– резюмирует комментатор.Напомним, выступил с видеообращением кВладимиру Путину, предложив российскому президенту встретиться и обсудитьситуацию в Донбассе и Крыму – но в присутствии лидеров США, Великобритании, ФРГи Франции. Обращение последовало за скандалом с отменой запланированного телемостамежду Москвой и Киевом под названием "Надо поговорить".