Владимир Зеленский угодил в капкан. Президент Украины
обещает закончить войну в Донбассе – но сделать это на условиях Киева не
представляется возможным.
Владимир Зеленский угодил в капкан. Президент Украины
обещает закончить войну в Донбассе – но сделать это на условиях Киева не
представляется возможным.
Владимир Зеленский напрашивается на встречу с Владимиром
Путиным. Однако президент России в хороших отношениях с американским лидером
Дональдом Трампом. И переманить президента США на свою сторону его украинский
коллега вряд ли ли сможет.
"Он в дружественных отношениях с президентом
Соединенных Штатов Дональдом Трампом и многими европейскими лидерами. Что
Европе надо от Путина? Чтобы он... продавал свой газ и нефть Европе. Как в
таком формате решить вопрос прекращения войны в Донбассе? Как Киев может
заставить Москву действовать по своим лекалам? Никак", – комментирует
сложившуюся на Украине ситуацию бывший советский диссидент Герман Обухов.
В своем комментарии украинскому изданию "Обозреватель"
Обухов отмечает, что Владимиру Зеленскому будет не просто сложно, а практически
невозможно привлечь на свою сторону президента Дональда Трампа – чьи симпатии к
Путину ни для кого не секрет. Какие же перспективы в переговорах с Путиным по
Крыму и Донбассу? – задается вопросом эксперт.
"Дональд Трамп высказывал почти следующее: "если в
Крыму все говорят на русском, то почему он не может быть частью России".
Хватит ли у авторитета, чтобы переубедить Трампа в обратном? Вряд ли",
– резюмирует комментатор.
Напомним, выступил с видеообращением к
Владимиру Путину, предложив российскому президенту встретиться и обсудить
ситуацию в Донбассе и Крыму – но в присутствии лидеров США, Великобритании, ФРГ
и Франции. Обращение последовало за скандалом с отменой запланированного телемоста
между Москвой и Киевом под названием "Надо поговорить".