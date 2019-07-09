После того, как герцогиня Сассекская посетила 4 июля теннисный матч с участием Серены Уильямс в золотой цепочке с буквой А, украшение стало невероятно популярным. Меган Маркл обрушила популярный ювелирный сайт.

После того, какгерцогиня Сассекская посетила 4 июля теннисный матч с участием Серены Уильямс взолотой цепочке с буквой "А", украшение стало невероятно популярным. МеганМаркл обрушила популярный ювелирный сайт.Любая вещь, которую носит жена принца Гарри, становится хитом продаж. Несекрет, что она – известная любительница дорогих цацок, на которые не жалеетденег. Элегантное украшение, которое символизирует первую букву имени сынаМеган Маркл – Арчи, принадлежит австралийскому дизайнеру Эмме Свэнн.Меган Маркл устроила настоящий переполох: после того, как она появилась вэтом ожерелье, сайт ювелирного магазина Verse Fine Jewellery сломалсяиз-за огромного количества заказов на подобные украшения, сообщает .По словам Эммы Свэн, она получила массу заказов после 4 июля.Причем, люди покупали ювелирные изделия с инициалами по разным поводам. "Многие хотели с сердцами, кто-то – длядетей или родителей, другие – на крещение. Это чудесно", – цитирует дизайнера Daily Mail. Кроме того, она отметила, что является большойпоклонницей Меган Маркл, однако лично с ней не знакома.Напомним, и Серена Уильямс – давние подруги. Ранее известнуютеннисистку спросили, не хочет ли она как опытная мать (спортсменка родила дочьОлимпию в 2017-м), поделиться с герцогиней Сассекской секретами воспитания.Серена отказалась, отметив, что она обычная женщина и вряд ли сможет удивить