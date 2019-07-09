После того, как
герцогиня Сассекская посетила 4 июля теннисный матч с участием Серены Уильямс в
золотой цепочке с буквой А, украшение стало невероятно популярным. Меган
Маркл обрушила популярный ювелирный сайт.
После того, как
герцогиня Сассекская посетила 4 июля теннисный матч с участием Серены Уильямс в
золотой цепочке с буквой "А", украшение стало невероятно популярным. Меган
Маркл обрушила популярный ювелирный сайт.
Любая вещь, которую носит жена принца Гарри, становится хитом продаж. Не
секрет, что она – известная любительница дорогих цацок, на которые не жалеет
денег. Элегантное украшение, которое символизирует первую букву имени сына
Меган Маркл – Арчи, принадлежит австралийскому дизайнеру Эмме Свэнн.
Меган Маркл устроила настоящий переполох: после того, как она появилась в
этом ожерелье, сайт ювелирного магазина Verse Fine Jewellery сломался
из-за огромного количества заказов на подобные украшения, сообщает .
По словам Эммы Свэн, она получила массу заказов после 4 июля.
Причем, люди покупали ювелирные изделия с инициалами по разным поводам. "Многие хотели с сердцами, кто-то – для
детей или родителей, другие – на крещение. Это чудесно", – цитирует дизайнера Daily Mail. Кроме того, она отметила, что является большой
поклонницей Меган Маркл, однако лично с ней не знакома.
Напомним, и Серена Уильямс – давние подруги. Ранее известную
теннисистку спросили, не хочет ли она как опытная мать (спортсменка родила дочь
Олимпию в 2017-м), поделиться с герцогиней Сассекской секретами воспитания.
Серена отказалась, отметив, что она обычная женщина и вряд ли сможет удивить