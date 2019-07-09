Фигурант был задержан в феврале текущего года при проведении оперативных мероприятий.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 35-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Мужчине предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).Фигурант был задержан в феврале текущего года при проведении оперативных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков. При личном досмотре оперативники изъяли восемь бумажных свертков с наркотическим средством метадон, массой более 4 граммов.В ходе следствия полицейские установили причастность задержанного в серии имущественных преступлений, совершенных на территории города Гусь-Хрустальный и областного центра.По версии следствия, обвиняемый незаконно проникал в частные владения, учреждения и магазины, откуда похищал денежные средства. Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 28 000 рублей.Обвиняемый в содеянном сознался.В ближайшее время гучевчанин предстанет перед судом.