Эта продукция запрещена к ввозу в нашу страну

Эта продукция запрещена к ввозу в нашу странуРоссельхознадзор обнаружил в Киржаче продукцию, запрещенную к ввозу в нашу страну. Больше 56 килограммов сыра и 105 килограммов фруктов сотрудники ведомства изъяли.Часть продукции обнаружили в одном из торговых центров города. Там продавали 9 сортов сыра, привезённого из Германии, Голландии, Италии, Польши, Франции, Финляндии. Санкционная продукция была раздавлена экскаватором.А на мелкооптовом складе в Киржаче, принадлежащему индивидуальному предпринимателю, обнаружили ящики яблок и слив, на которых отсутствовала маркировка. Документы на продукцию, подтверждающие ее происхождение и безопасность, отсутствовали. Фрукты уничтожили на Марьинском полигоне Камешковского района.