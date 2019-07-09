Фигурант, находясь в больнице, познакомился с пожилой пациенткой, у которой впоследствии похитил деньги.

В марте текущего года в МО МВД России «Ковровский» обратилась пенсионерка, сообщившая, что со счета, привязанного к её банковской карте, похищены денежные средства в сумме почти 9000 рублей.Сотрудники полиции, получив сообщение, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили подозреваемого в хищении денег, 18-летнего местного жителя.По версии следствия, фигурант, находясь на лечении в больнице, познакомился с пожилой пациенткой. В процессе общения злоумышленник заметил, что на телефон женщины приходят оповещения из банка о зачислении денежных средств. Впоследствии фигурант, под предлогом совершения звонка, несколько раз просил телефон у пенсионерки, но вместо разговора переводил деньги с банковского счета.В содеянном обвиняемый сознался и пояснил, что, учитывая пожилой возраст новой знакомой, был убежден, что пропажу денег она не заметит.В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), направлено в суд для рассмотрения по существу.