Он совершил минимум 7 преступлений

Он совершил минимум 7 преступленийЖителя Меленковского района обвиняют в серии краж из дачных домов. Мужчину задержали в конце прошлого года после совершения очередного преступления.Местные жители, приехавшие на свою дачу, обнаружили, что навесной замок кто-то сорвал, а по участку ходит неизвестный мужчина, держа в руках металлический бак. Увидев хозяев, злоумышленник попытался убежать. Владельцы участка вызвали полицейских и удерживали мужчину до момента приезда правоохранителей.Полицейские установили причастность обвиняемого к 7-ми кражам. Он похищал аккумуляторные батареи, лом цветных металлов, алкоголь.Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба регионального УМВД.