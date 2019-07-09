В Домодедовском районе Подмосковья начался пожар в коттеджном поселке. По сведениям пресс-службы МЧС России, огонь охватил площадь в 800 квадратных метров, горит кровля двухэтажного четырехподъездного таунхауса.

В Домодедовском районе Подмосковья начался пожар в коттеджном поселке. По сведениям пресс-службы МЧС России, огонь охватил площадь в 800 квадратных метров, горит кровля двухэтажного четырехподъездного таунхауса.Общая площадь кровли этого дома в поселке "Московские дали" составляет 1600 кв. метров. Часть его еще находится в здании строительства. В доме проживает семья из семи человек. В результате пожара пострадала 15-летняя девочка, сообщает ТАСС.