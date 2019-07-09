Водитель попал в больницу в тяжёлом состоянии

Водитель попал в больницу в тяжёлом состоянииУтром 9 июля в Селивановском районе произошло ДТП с участием фуры и легковушки.По предварительным данным УМВД, недалёко от поворота на Николо-Ушну водитель автомобиля «Иж Ода» не справился с управлением на мокрой дороге и выехал на встречку. Столкновения с фурой избежать не удалось, всю переднюю часть легкового автомобиля разворотило.В результате аварии пострадал водитель легковушки, он в тяжелом состоянии находится в больнице. Полиция проводит проверку.