Противники главы МВД Грузии и противники однополых отношений схлестнулись этой ночью в центре Тбилиси. И те, и другие претендовали на место перед зданием парламента республики - для проведения акции.

Противники главы МВД Грузии и противники однополых отношений схлестнулись этой ночью в центре Тбилиси. И те, и другие претендовали на место перед зданием парламента республики — для проведения акции.Митингующие "за" отставку министра там уже давно — с конца июня, вторые подтянулись накануне, чтобы выразить свой протест возможной подготовке гей-парада в Тбилиси.Полиция попыталась развести активистов, сообщает телеканал "Россия 24". С призывом прекратить конфликт к ним обратились представители духовенства — они также пришли на один из митингов.Но в итоге — всё закончилось взаимными оскорблениями. Участники акций заявили, что не разойдутся, пока власти не услышат их требования.